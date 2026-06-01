Исследование HONOR: россияне ностальгируют не только по прошлому, но и по тому, чего не было

HONOR представила результаты исследования о том, как россияне переживают ностальгию и какие воспоминания считают наиболее ценными. Чаще всего участники опроса с теплотой вспоминают юность 16–18 лет — этот вариант выбрали 23,2% респондентов. Далее следуют студенчество — 19,5% и подростковые годы — 19,3%.Среди событий, вызывающих ностальгию, лидируют путешествия и поездки: их отметили 41% опрошенных. Также россияне часто вспоминают первую любовь — 37,8% и семейные праздники — 35,1%. При этом главной ценностью воспоминаний респонденты называют людей: семью, друзей, партнеров и коллег. Такой ответ дали 47% участников.

Исследование показало, что ностальгия не всегда связана только с приятными событиями. 57,9% опрошенных признались, что иногда скучают по периодам, которые в моменте были тяжелыми или стрессовыми. Еще 68,6% испытывают тоску по тому, чего в их жизни не произошло: несостоявшимся отношениям, другой профессии или альтернативному жизненному сценарию.Главными триггерами воспоминаний стали музыка — 51,4%, старые фотографии — 47,5% и знакомые места — 43,9%. При этом бумажные фотоальбомы остаются востребованными: в них хранят снимки 61,3% респондентов.