Московская консерватория помогла настроить звук в наушниках HUAWEI FreeBuds Pro 5

Москва, 5 марта. Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского приняла участие в настройке звучания флагманских беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5, выступив партнером по калибровке эквалайзера и оценке ключевых звуковых параметров устройства. Работу курировал ведущий инженер Центра звукозаписи и звукорежиссуры консерватории Владислав Крылов. По данным сторон, процесс включал многоэтапный анализ частотной характеристики, динамического диапазона и фазовой согласованности с применением инструментальных измерений и последующей программной доводкой алгоритмов обработки сигнала.

В ходе настройки проводились сравнительные прослушивания широкого спектра музыкального материала — от академической симфонической и камерной музыки до джаза, эстрады и электроники, с акцентом на естественность вокала, тембровую достоверность акустических инструментов и сохранение микродинамики.По итогам работы было сформировано два звуковых профиля: «Универсальное звучание» для повседневного использования и «Концертное звучание» для более глубокого погружения в музыку, включая академический репертуар, с усиленным вниманием к пространственности и детализации. Настройка велась как в лабораторных условиях с применением специализированного оборудования, так и в студии на основе реальных музыкальных записей, что, по задумке разработчиков, должно приблизить характер звучания к стандартам студийной и концертной практики и обеспечить комфортное восприятие при длительном прослушивании.