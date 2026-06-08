Изящная Stealth и элегантная Wood линейки от GIGABYTE от COMPUTEX 2026

GIGABYTE продолжает задавать тон в индустрии комплектующих для сборки компьютеров, представив на выставке COMPUTEX 2026 инновационные концепции дизайна ПК. Компанией были представлены новые продуктовые линейки STEALTH и WOOD, призванные удовлетворить растущий спрос на стильные и персонализированные компьютерные системы. GIGABYTE также продемонстрировала сотрудничество с двадцатью ведущими изготовителями корпусов, представив сборки, в которых высокая производительность сочетается с продуманным эстетическим решением.

Инновационная концепция STEALTH, впервые анонсированная в 2022 году под названием Project STEALTH, установила новый стандарт в отрасли для материнских плат с обратным расположением разъемов. Такое решение значительно упрощает процесс сборки и освобождает переднюю часть корпуса для более свободной кастомизации. На COMPUTEX 2026 GIGABYTE представила дальнейшее развитие этой концепции, демонстрируя материнскую плату B850M AORUS STEALTH ICE и видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 STEALTH ICE, которые позволяют создавать минималистичные системы с аккуратной прокладкой кабелей. Кроме собственных корпусов, GIGABYTE активно расширяет экосистему STEALTH, сотрудничая с более чем десятью производителями, включая Corsair, LIAN LI, InWin, Montech, Thermaltake, Cooler Master, HYTE и другими. Это партнерство делает Project STEALTH наиболее универсальным и гибким решением для сборки ПК с скрытой проводкой на рынке. Наряду с минималистичным дизайном STEALTH, GIGABYTE вывела на рынок элегантную серию WOOD. Эта линейка сочетает дзен-эстетику с использованием натуральных материалов, добавляя теплоту и природную красоту в современные ПК. Текстура дерева трансформирует "холодное железо" в изысканный элемент интерьера, достигая гармонии между природными материалами и высокой производительностью. В рамках дальнейшего развития этого направления GIGABYTE представила на COMPUTEX 2026 коллаборации с Noctua и TRYX, продемонстрировав сборки с природными мотивами на базе материнской платы X870E AERO X3D WOOD. Эти системы отличаются высоким качеством исполнения и бескомпромиссной производительностью.