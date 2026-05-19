Переход на Astra Linux: пошаговый план для ИТ-отдела…

В условиях курса на технологический суверенитет и импортозамещение, миграция на отечественные операционные системы становится не просто рекомендацией, а необходимостью для многих российских компаний. Одним из наиболее надежных решений на сегодняшний день является Astra Linux Special Edition. Эта российская ОС со встроенными средствами защиты информации подходит для ИТ-инфраструктур разного масштаба и работы с данными любой степени конфиденциальности. Для ИТ-отдела переход на новую платформу — это сложный процесс, требующий четкого планирования. В этой статье мы дадим пошаговый алгоритм действий, а также поговорим о том, как официальный партнер может упростить этот путь.
Первым этапом является полный аудит текущего парка устройств. Важно учитывать, что Astra Linux Special Edition основана на новой пакетной базе Debian 10 и обладает отличной совместимостью. Она поддерживает процессорную архитектуру: х86-64, ARM и даже отечественные Эльбрусы.
Кроме того, система готова к работе с различными видами устройств: от серверов и рабочих станций до тонких клиентов и планшетов. ИТ-отделу необходимо составить реестр оборудования, чтобы убедиться в отсутствии аппаратных конфликтов.
Одной из ключевых особенностей ОС является расширенный репозиторий с более чем 20 000 пакетами. Однако, если бизнес-процессы завязаны на специфическом софте, необходимо проверить совместимость. Astra Linux успешно интегрируется с большим числом стороннего программного обеспечения, такого как МойОфис, Р7-Офис, CommuniGate Pro, TrueConf и другими.
Перед массовым внедрением рекомендуется развернуть пилотный участок. Стоит протестировать полную поддержку контейнерной виртуализации с возможностью дополнительной изоляции и защиты контейнеров, если инфраструктура компании использует микросервисы.
Переход на новую ОС требует адаптации пользователей. Важно обеспечить доступ к технической документации. Техническая поддержка распространяется на все уровни системы, что гарантирует стабильность работы в любом режиме защищенности.
Самостоятельная закупка лицензий и оборудования часто сопряжена с бюрократическими сложностями. Здесь на помощь приходит официальный партнер — интернет-магазин, где можно купить лицензионное программное обеспечение и оборудование для бизнеса без бумажной волокиты.
