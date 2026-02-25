Яндекс обучит москвичей старшего возраста работе с нейросетями в центрах «Московского долголетия

В марте 2026 года в столице стартует образовательный проект «Цифровая мастерская», организованный компанией Яндекс для горожан старшего поколения. Занятия будут проходить на базе флагманских центров «Московского долголетия». Участников курса познакомят с возможностями искусственного интеллекта и научат применять голосового помощника Алису в повседневной жизни.

Программа состоит из четырех занятий продолжительностью полтора часа каждое. Слушателям расскажут, как нейросети могут помочь в быту: от составления сбалансированного меню с учетом рекомендаций врача до подбора персональных маршрутов для прогулок. Отдельный блок посвятят творческим возможностям ИИ — генерации открыток, созданию анимированных изображений («оживлению» фотографий) и поиску рецептов. Кроме того, участники освоят составление промптов — текстовых инструкций для нейросетей.

Занятия будут проводить специалисты Яндекса и эксперты образовательной платформы Яндекс Практикум. Обучение пройдет в 11 флагманских центрах «Московского долголетия» с периодичностью раз в неделю. Все выпускники курса получат памятки с основными тезисами, а онлайн-версия материалов позднее станет доступна на Промптхабе. Это продолжение инициатив компании в сфере просвещения: ранее Яндекс уже запускал публичную библиотеку готовых инструкций для нейросетей.

Узнать подробности и записаться на занятия можно на официальном сайте проекта «Цифровая мастерская».