Яндекс запустила роботов, которые доставляют ресторанные обеды в центре Москвы

Сегодня начал работу беспилотный робот Яндекс.Ровер для доставки горячих ресторанных блюд клиентам в Москве.

Приложение Yandex.Eats, одна из многих служб доставки еды и продуктов в Москве, предлагает клиентам в деловом районе Белой площади возможность получать еду с помощью робота, похожего на багги, а не человека.

Робот Яндекс.Ровер доставляет продукты в некоторые районы Москвы в рамках пилотной программы. Робот собирает заказы из ресторанов и доставляет их покупателю, который затем разблокирует робота с помощью своего смартфона и достает еду.

В заявлении "Яндекса" говорится, что в настоящее время компания постепенно расширяет зону своей деятельности в российской столице.
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