KODAK анонсирует мобильный фотопринтер STEP Slim…

KODAK STEP Slim позволяет печатать фотографии размером 2 x 3 дюйма, менее чем за минуту на бумаге Zink с липкой основой, что устраняет необходимость замены чернильных картриджей. Благодаря бесплатному приложения KODAK STEP Prints пользователь может подключить принтер к смартфону и отредактировать изображения с помощью набора инструментов. В приложении можно легко редактировать, осветлять, добавлять кадры и настраивать снимки.
Мобильный принтер KODAK STEP Slim поступит в продажу по цене 79,99 долларов.