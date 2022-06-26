KODAK анонсирует мобильный фотопринтер STEP Slim

На выставке Pepcom Digital Experience в Нью-Йорке, был анонсирован мобильный фотопринтер KODAK STEP. Он отличается компактным дизайном и моментальной печатью. Принтер для фотографий дополняет линейку устройств STEP, которая включает фотопринтер KODAK STEP Instant, цифровую камеру KODAK STEP Instant Print и цифровую камеру KODAK STEP Touch Instant Print.

KODAK STEP Slim позволяет печатать фотографии размером 2 x 3 дюйма, менее чем за минуту на бумаге Zink с липкой основой, что устраняет необходимость замены чернильных картриджей. Благодаря бесплатному приложения KODAK STEP Prints пользователь может подключить принтер к смартфону и отредактировать изображения с помощью набора инструментов. В приложении можно легко редактировать, осветлять, добавлять кадры и настраивать снимки.

Мобильный принтер KODAK STEP Slim поступит в продажу по цене 79,99 долларов.