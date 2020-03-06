Качественная печать доступна каждому

Качественная печать в наше время доступна каждому человеку. В этой сфере возможна печать на чашках, футболках, ручках, а также изготовление дисконтных карточек, создание сувенирной продукции. Люди обращаются с просьбой выполнить фотообои, печать рекламных баннеров, рефератов и дипломных работ, графиков и многое другое. На самом деле ассортимент огромен.
О компанииКомпания INKSYSTEM была основана в 2006 году. Первой на рынке начала заниматься производством и продажей систем для печати. https://www.inksystem.biz/all-in-one-ciss/epson/ сотрудничает с известными компаниями EPSON, Canon, HP, Brother. Компания работает по всему миру. 30 собственных офисов в 6 странах мира. INKSYSTEM предлагает разумное соотношение цена/качество. Главным приоритетом компании является высокое качество продукции. Множество сертификатов подтверждают соответствия высокого качества.
Что мы предлагаемМы предлагаем производство и продажу систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ), фотобумаги, чернил, перезаправляемых картриджей для принтеров и МФУ Epson, Brother, Canon и HP. В магазине компании представлен широкий ассортимент продукции и аксессуаров для печати с отзывами покупателей. Лазерные и струйные принтеры, принтеры с ПЗК и СНПЧ, а также 3D принтеры. Имеются плоттеры, картриджи, фотобумага и комплектующие к принтеров. INKSYSTEM предлагает различные акции, промоакции и бонусы всем покупателям. Осуществлена бонусная программа она позволяет получать после каждой покупки бонусные средства и оплачивать ими товары при последующем обращении в наши магазины.