Качественная печать доступна каждому

2020-03-06, Автор - Ramil; [82]
Качественная печать в наше время доступна каждому человеку. В этой сфере возможна печать на чашках, футболках, ручках, а также изготовление дисконтных карточек, создание сувенирной продукции. Люди обращаются с просьбой выполнить фотообои, печать рекламных баннеров, рефератов и дипломных работ, графиков и многое другое. На самом деле ассортимент огромен.

О компании

Компания INKSYSTEM была основана в 2006 году. Первой на рынке начала заниматься производством и продажей систем для печати. https://www.inksystem.biz/all-in-one-ciss/epson/ сотрудничает с известными компаниями EPSON, Canon, HP, Brother. Компания работает по всему миру. 30 собственных офисов в 6 странах мира. INKSYSTEM предлагает разумное соотношение цена/качество. Главным приоритетом компании является высокое качество продукции. Множество сертификатов подтверждают соответствия высокого качества.

Что мы предлагаем

Мы предлагаем производство и продажу систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ), фотобумаги, чернил, перезаправляемых картриджей для принтеров и МФУ Epson, Brother, Canon и HP. В магазине компании представлен широкий ассортимент продукции и аксессуаров для печати с отзывами покупателей. Лазерные и струйные принтеры, принтеры с ПЗК и СНПЧ, а также 3D принтеры. Имеются плоттеры, картриджи, фотобумага и комплектующие к принтеров. INKSYSTEM предлагает различные акции, промоакции и бонусы всем покупателям. Осуществлена бонусная программа она позволяет получать после каждой покупки бонусные средства и оплачивать ими товары при последующем обращении в наши магазины.

Способы оплаты и доставка

Оформить заказ можно через интернет-магазин или по телефону. Оплата осуществляется с помощью наличного расчета или банковскими картами, также возможно через WEBMONEY или Яндекс.Деньги. Доставка осуществляется транспортными компаниями за отдельную плату. Мы предлагаем гарантию 1 год на всю продукцию.

Преимущества СНПЧ (система непрерывной подачи чернил)

СНПЧ - система непрерывной подачи чернил, представляет собой систему подачи чернил в печатающую головку принтера. Емкость с перегородками внутри, обеспечивает равномерное давление чернил. Одним из плюсов применения СНПЧ существенное снижение себестоимости печати, вам больше не придется переплачивать за картриджы, покупаете только чернилы. При частой печати вы сэкономите до 60% расходов на картриджи.


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