Как начать свой бизнес на расходных материалах для принтеров?

2019-07-29, Автор - Ленар Хайруллин; [89]

Хотите заняться выгодным бизнесом и получать стабильный доход? Хороший вариант – это торговля расходными материалами для печатающих устройств.

Бизнес на продаже СНПЧ и перезаправляемых картриджах

Расходные материалы – это востребованный товар, без «расходников» невозможно представить себе работу любого современного офиса. Еще лучше, если вы торгуете продукцией известных брендов, в частности компании INSYSTEM, имеющей признание на международном уровне (работает на рынке более 12 лет).

На сайте https://www.inksystem.net/nachat-svoy-biznes/ можно подробнее ознакомиться с условиями сотрудничества и ассортиментом компании. Если вас заинтересует предложение об открытии собственного бизнеса, оставьте заявку на сайте, воспользовавшись специальной формой.

Под брендом INSYSTEM производятся качественные расходные материалы для заправки печатающих устройств, работающих по струйной технологии. В линейке представлены следующие товары:

  • СНПЧ (системы непрерывной подачи чернил):
  • ПЗ (перезаправляемые картриджи):
  • фотобумага, чернила разных видов и пр.

Компания предлагает сотрудничество в разных форматах, начиная от открытия собственного бизнеса на основе франшизы, заканчивая официальным представлением бренда в своем регионе и городе.

На сегодняшний день с INSYSTEM уже работают 180 крупных компаний, реализуя продукцию в нескольких сотнях торговых точек по всему миру.

Выгодный бизнес без крупных первоначальных вложений

Собственное дело по торговле расходными материалами не требует больших вложений, так, бренд предлагает специальные условия с минимальным входным порогом в 400 долларов. Есть и другие предложения, поэтому вы сами можете выбрать оптимальный для себя вариант:

  • оптовая продажа систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ) – предприниматель становится официальным региональным представителем бренда, получая продукцию по минимальным ценам;
  • торговля расходными материалами в розницу – продажу СНПЧ и ПЗ можно совмещать с предоставлением сервисных услуг (например, по установке систем);
  • торговля в интернете – все процессы осуществляются через виртуальную сеть, заказчик покупает расходные материалы через официальный сайт компании.

INSYSTEM оказывает своим представителям всяческую поддержку, помогая открывать торговые точки и организовывать их эффективную работу, консультируя по любым вопросам, оказывая содействие в оформлении необходимых документов (чтобы получить статус представителя) и пр.

Если вы хотите заняться бизнесом, подумайте над предложением от INSYSTEM – это реальная возможность зарабатывать деньги, работая под крылом крупнейшего производителя расходных материалов.


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