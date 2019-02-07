Карманные беспилотники со встроенными камерами от AirSelfie

AirSelfie анонсировала три новых продукта, которые вы можете ожидать в этом году. Творения, представленные на выставке CES, включают в себя воздушные камеры AIR 100, AIR Zen и AIR Duo. Компания известна простыми в использовании карманными беспилотниками, которые могут снимать HD-фотографии и видео.

AIR 100 - самый доступный и интуитивно понятный вариант. Он будет продаваться за $ 99,95 и отлично подойдет всем в возрасте от 10 лет и старше. Мини-дрон поставляется с 12-мегапиксельной камерой, HD-видео и 6-минутным временем полета.

Более надежный водонепроницаемый AIR Zen имеет автономный полет, 13-мегапиксельную 120-градусную камеру и возможность захвата видео 4K. Ему не нужно подключаться к смартфону и вы можете безопасно использовать его на открытом воздухе. Его цена $140. AIR Duo - это первый беспилотник на рынке с двумя объективами. Они состоят из двух 12-мегапиксельных камер: одна с углом обзора 80 градусов, а другая с более широким углом обзора 110 градусов. Все это живет в корпусе из алюминиевого сплава весом 120 г и обеспечивает время полета семь минут. Цена $229,95.

Всеми тремя дронами AirSelfie можно управлять с помощью приложения-компаньона, что позволяет начинающим видеооператорам захватывать, редактировать, просматривать и обмениваться контентом с устройства Android или iOS без проводов и физического привязывания к дронам.