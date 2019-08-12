Карманный принтер на чековой ленте - Youdao Memobird G4

2019-08-12, Автор - Ramil; Продукт - Youdao Memobird G4; [67]
Xiaomi выпустила новый сторонний продукт на платформе Youpin. Новым продуктом является портативный принтер, который может поместиться в кармане.

Устройство носит название Youdao Memobird G4 и представляет собой термопринтер, который может подключаться к смартфону через соединение Bluetooth. Но портативный принтер Youdao Memobird G4 рассчитан не на фотопечать, а несколько другое направление. Он умещается в кармане и использует метод термической печати. Правда, речь идёт не о сублимации твёрдых красителей, а лишь о нагреве своего рода «чековой ленты». То есть пользователи могут рассчитывать на узкополосную чёрно-белую печать с разрешением 306 dpi.

Производитель позиционирует новый продукт особым образом. Принтеры Memobird уже завоевали популярность: с их помощью можно печатать самые разные материалы от заметок, списков покупок и рецептов, до фотографий, раскрасок и сгенерированных QR-кодов (например для физической передачи голосовых сообщений). Доступна не только белая, но и однотонная бумага разных цветов. Фирменная трехслойная лента защищена от выцветания на солнце, устойчива к воздействию воды и жиров, отпечатки могут сохраняться до 25 лет и выдерживают физическое воздействие.

В четвёртом поколении Memobird акцент сделан на образовании. Принтер подключается по Bluetooth к смартфону. Сопутствующее приложение содержит базу данных с типовыми упражнениями от начальной до средней школы. За секунду можно получить не только ответ, но и анализ, проясняющий процесс решения.

В принтере имеется встроенный шаблон для расширенной печати, который позволяет мгновенно напечатать то, что вы хотите. Но это должно быть черно-белым. Он использует печатающую головку высокой четкости с разрешением 306 точек на дюйм. Печать осуществляется с помощью технологии термопечати. Таким образом, чернила добавлять нет необходимости.

Карманный принтер Youdao Memobird G4 имеет размеры 86,8 × 79,3x39 мм и весит всего 165 г. В комплект также входит литиевая батарея емкостью 900 мАч, которую можно заряжать всего за 2 часа. Аккумулятор выдерживает непрерывную печать 8 рулонов бумаги.

В настоящее время устройство доступно для предварительного заказа на Xiaomi Youpin за 299 юаней ($ 42). Ожидается, что скоро начнутся поставки.


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