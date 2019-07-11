Карта внешнего захвата Razer Ripsaw HD

Razer анонсировала Razer Ripsaw HD, внешнюю многоплатформенную плату видеозахвата с захватом Full HD и пропускной способностью 4K для потоковой передачи высокой четкости и игрового процесса.

Razer Ripsaw HD - это компактная внешняя карта захвата с профессиональными функциями. Съемка видео в формате Full 1080p HD со скоростью 60 кадров в секунду, Ripsaw HD разработана для супер плавной записи игрового процесса и потокового вещания.

Ripsaw HD имеет пропускную способность 4K 60 FPS, что позволяет наслаждаться новейшими играми со сверхвысоким разрешением.

Ripsaw HD совместим с ПК и консолью, имеет простой вход и выход HDMI для захвата видео с помощью одного подключения USB 3.0. Стримеры могут транслировать звук как из игры, так и из микрофона через Ripsaw HD с нулевой задержкой и без задержек синхронизации. Микрофонный вход позволяет стримерам использовать один микрофон на двух компьютерах, устраняя необходимость в сложных настройках.

Максимальное разрешение захвата: 1080p 60 FPS

Интерфейс: USB 3.0

Видеовход: цифровой - HDMI 2.0

Аудио вход: цифровой - HDMI

Аудио микшерный вход: 3,5 мм Mic-In / 3,5 мм Aux-in

Видеовыход: HDMI 2.0

Максимальное поддерживаемое разрешение: 2160p60

Включает в себя: кабель USB 3.0 от типа C до типа A, кабель HDMI 2.0, аудиокабель 3,5 мм

Технические характеристики: