Карта захвата XR1 от EVGA - первое в истории устройство для стримеров

Компания EVGA анонсировала карту захвата XR1, первое устройство, сертифицированное Open Broadcaster Software (OBS) для стримеров.

Предназначенный как для геймеров, так и для профессионалов, XR1 обеспечит высококачественные потоки и улучшенное качество видео при подключении камеры. EVGA XR1 поддерживает работу в режиме plug-and-play без каких-либо драйверов. Карта подключается к вашему ПК через соединение USB-C, полагаясь также на HDMI 2.0 для видеовхода и захвата звука.

Благодаря сквозному режиму 4K HDR можно вести запись видео с разрешением 1080p/60 кадров в секунду во время игры, а также 4K/60 кадров в секунду с HDR. Отдельный режим Advanced Pass Through Mode также позволяет выводить видео с частотой обновления 144 Гц. Ещё имеется встроенный аудиомикшер, который позволяет контролировать громкость микрофона с помощью встроенных элементов управления, без необходимости выходить из игры или запускать программное обеспечение.

Для XR1 не требуются какие-либо драйверы, но можно загрузить программное обеспечение XR1 RGB, чтобы получить контроль над освещением ARGB.