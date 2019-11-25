Китайская компания Xiaomi представила карманный переводчик под названием Xiaomi Mijia Translation Machine.

Переводчик работает от Wi-Fi сети или с обычной SIM карты.

Тексты можно переводить как с голосовым набором, также можно переводить тексты обычным набором, либо по изображению. Если выбираете третий вариант по изображению то для этого предусмотрена 8 МП камера.

Xiaomi Mijia Translation Machine получил 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ, также оснастили аккумулятором ёмкостью на 3000 мАч.

Переводчик поддерживает 18 языков.

Устройство оценили примерно в 180-190 долларов.