Компактный фотопринтер Xiaomi Mijia Photo Printer оценен в $72

Компания Xiaomi выпустила в продажу свое очередное устройство – это компактный фотопринтер Mijia Photo Printer, который обойдется в 72 доллара. Набор из 40 карточек для печати уже входит в комплект, а отдельно его можно купить за 8,5 доллара. Производитель уже успел похвастаться тем, что за 2 часа с начала приема предзаказов было реализовано 10 000 устройств. Что до самого принтера, он печатает шестидюймовые фотографии с разрешением 300:300 dpi. На корпусе можно найти всего одну кнопку, а управление осуществляется со смартфона или планшета. При этом на принтере можно печатать не только фото, но еще визитки и почтовые открытки.