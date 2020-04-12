Компания Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom

Руководство компании Google запретило сотрудникам пользоваться сервисом видеоконференций Zoom из-за его уязвимостей.

Также компания Google заблокировала приложение Zoom на корпоративных устройствах. Но при этом сотрудникам Google не запрещено использовать Zoom для личного общения в веб-версии или на смартфонах.

Специалисты компании Google заверяют, что приложение Zoom не отвечает стандартам безопасности. Также у Google есть собственный корпоративный сервис для видеосвязи Meet, который входит в пакет G Suite.