Компания Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom

2020-04-12, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Google ; [97]
Руководство компании Google запретило сотрудникам пользоваться сервисом видеоконференций Zoom из-за его уязвимостей.

Также компания Google заблокировала приложение Zoom на корпоративных устройствах. Но при этом сотрудникам Google не запрещено использовать Zoom для личного общения в веб-версии или на смартфонах.

Специалисты компании Google заверяют, что приложение Zoom не отвечает стандартам безопасности. Также у Google есть собственный корпоративный сервис для видеосвязи Meet, который входит в пакет G Suite.

Комментарии и отзывы Google
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игрОбзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Игровой проект Ghost Recon Breakpoint до...
Игровой проект Ghost Recon Breakpoint доКомпания Ubisoft пытается всячески привлечь внимание игроков, добавляя новый контент, бонусы и многое дру...
Свежая бюджетная новинка Lenovo Z6 Youth...
Свежая бюджетная новинка Lenovo Z6 YouthКомпания Lenovo выпустила новый смартфон бюджетного варианта под названием Lenovo Z6 Youth Edition.Аппара...
Визуальный взгляд на игру Resident Evil ...
Визуальный взгляд на игру Resident Evil В сети появились первые скриншоты с геймплеем игры Resident Evil 3 Remake. На них изображены не только Не...
В марте компания Lenovo начнёт продажи м...
В марте компания Lenovo начнёт продажи мКомпания Lenovo готовит к продажам монитор игрового класса G27c. Аппарат получил вогнутую панель VA, 27-д...
Смартфон Realme 6i сертифицировали в Син...
Смартфон Realme 6i сертифицировали в СинБюджетный смартфон Realme 5i был представлен лишь на прошлой неделе, и только сегодня он должен появиться...
Смартфон Redmi K30 5G в новых цветах пос...
Смартфон Redmi K30 5G в новых цветах посАвторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился информацией о том, что недавно представленный смартфон Redmi ...
Xiaomi Redmi 8A получит обновление до An...
Xiaomi Redmi 8A получит обновление до AnКомпания Xiaomi все же решилась обновить бюджетный смартфон Redmi 8A до операционной системы Android 10. ...
Смартфон Poco X2 представлен официально...
Смартфон Poco X2 представлен официальноКак и было обещано, сегодня в Индии был представлен смартфон Poco X2, пришедший на смену бестселлеру Poco...
Мини-ПК ECS Liva Q1 построены на Intel A...
Мини-ПК ECS Liva Q1 построены на Intel AКомпания ECS пополнила ассортимент мини-компьютеров моделями Liva Q1L и Liva Q1D на основе платформы Inte...
Приложение WhatsApp добавляет новую функ...
Приложение WhatsApp добавляет новую функНаконец-то разработчики приложения WhatsApp добавили отображение контактов в операционной системе iOS при...
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил нов...
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил новКомпания Samsung объявила о выходе новой версии смартфона Galaxy M30s, который изначально был доступен в ...
Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процес...
Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процесКомпания DFI представила одноплатный компьютер GHF51, построенный на аппаратной платформе AMD Ryzen. Нови...
Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицыОбзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицы
Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и IntelОбзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel
Обзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечекОбзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечек
Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкойОбзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкой
Обзор netis MW5240. Недорогой роутер с 4G и FTPОбзор netis MW5240. Недорогой роутер с 4G и FTP
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor