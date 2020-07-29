Krom Kapsule профессиональный микрофон для стимеров

Периферийные устройства являются главными помощниками для создателей контента. Наиболее важным в этом деле я считаю это наличие хорошего микрофона.

Krom Kapsule это кардиоидный микрофон с двухкапсульным конденсатором и тремя режимами записи. Микрофон крепится к столу с помощью механического рычага с возможностью регулировки положения.

Сам микрофон выполнен из металла окрашенного в матово-черный цвет. Микрофон обеспечивает диапазон частот от 20 Гц и до 20кГц. Частота дискретизации 96 кГц при 24 битах. Подключение осуществляется через кабель USB длиной 2 м, есть дополнительный разъем для наушников.

Микрофон Krom Kapsule будет доступен с августа по цене 54 евро.