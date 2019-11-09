Kyocera представила решение для промышленной печати

Принтеры бывают разные: карманные, домашние, офисные, а некоторые занимает всю комнату и весят под 800 кг. Именно такой является новая цифровая печатная машина TASKalfa Pro 15000c, которую компания Kyocera, представила в России. Агрегат может не только осуществлять цветную струйную печать со скоростью 150 страниц в минуту, но также сканировать, копировать и даже сшивать отпечатки. Модульная конструкция позволяет конфигурировать машину, исходя из конкретных задач предприятия.

«Это значимый шаг для нашей компании, который позволит привнести наш многолетний опыт в сектор производственной печати. TASKalfa Pro 15000c - это инновационная производительная струйная ЦПМ, созданная благодаря совместному труду наших лучших экспертов по всему миру. Она обеспечит компаниям любого размера быструю окупаемость инвестиций», - уверен руководитель отдела Промышленной Печати Kyocera Марсель Эббенхост.

Хотя Kyocera поставляет более 40% всех печатающих головок в мире, TASKalfa Pro 15000c – это первый опыт компании в сегменте промышленной печати. При этом, Kyocera постаралась сохранить свои «фишки», сделавшие бренд успешным.

Например, благодаря минимальному количеству подвижных частей, снижен риск поломки, а многие элементы могут быть заменены самим пользователем без необходимости вызова технического специалиста. Специально разработанная технология позволяет избежать перекоса изображения, относительно края листа без необходимости поворачивать бумагу, а во время простоя головки погружаются в ванночку с теплой водой, чтобы предотвратить высыхание чернил.

Модульная конструкция позволяет масштабировать систему под разные объемы. В базовую комплектацию входят центральный узел струйной печати, совмещенный со сканером, а также модуль сушки. В дополнение к нему доступны: один или два лотка емкостью 5 000 листов каждый с вакуумной подачей, обходной лоток на 550 листов с подачей длинных носителей и опцией для подачи баннерных бумаг длиной до 1220 мм, стекер-накопитель на 5 000 листов с выкатной тележкой и верхним выходным лотком, финишер на 4 000 листов с сортировкой сдвигом и со степлером до 100 листов, модуль буклетмейкера и фолдирования (до 20 листов в книжке), опция дырокола на 2 и 4 отверстия, а также разнообразные соединительные модули и даже производственная трехцветная сигнальная лампа.

Время прогрева машины составляет 120 с, а интервал до выхода первого отпечатка – всего 5,5 с. За минуту система способна распечатать до 150 страниц формата А4 или 88 страниц А3. Максимальная месячная нагрузка – до 1 млн отпечатков. Плотность бумаги может колебаться в диапазоне от 30 гр/м2 до 360гр/м2.

Печатный узел оснащен тремя пьезоструйными головками с разрешением до 600x1200 dpi на каждый из четырех базовых цветов. Для подобных машин важной характеристикой является энергопотребление. Kyocera делает акцент на том, что TASKalfa Pro 15000c является одним из самых энергоэффективных продуктов в этой категории на рынке, потребляя при печати до 4,5 кВт/ч.

TASKalfa Pro 15000c станет разумным выбором для заказчиков из отраслей полиграфии и маркетинга, банковского и финансового секторов, сфер здравоохранения и образования, коммунальных служб и предприятий госсектора, объем печати которых превышает 150 000 страниц в месяц.

Устройство готово решать самый широкий круг задач по печати книг, газет, инвойсов, выписок, промобуклетов, визиток, красочных билетов, этикеток и различных упаковочных материалов. Цена базовой конфигурации начинается от 8 млн рублей.

Автор: Артем Костенко