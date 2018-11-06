LG и E-mart разрабатывают мобильный робот для супермаркетов CLOi CartBot

LG Electronics подписала соглашение с E-mart Inc, розничным гигантом в Южной Корее, на разработку нового типа сервисного робота, который будет помогать покупателям в супермаркетах.

Две компании разработают «умного» робота-тележку для супермаркетов, который может автоматически определять препятствия и следить за покупателями. Роботы освободят руки посетителей и избавят от хлопот с тяжелыми тележками.

Компания уже представила CLOi SuitBot, робота, который поможет работникам легко поднимать и перемещать тяжелые предметы. LG активно сотрудничает с разными клиентами, чтобы поддержать свой бизнес в сфере робототехники. Сюда входят аэропорты, пекарни и магазины.