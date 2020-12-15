LG представила нового робота

LG, возможно, наиболее известна своими телевизорами, бытовой техникой и несколькими смартфонами, но она также активно развивает бизнес по разработке роботов для автоматизации некоторых бизнес-задач. Например, их используют для сопровождения путешественников через аэропорты или для ношения багажа в отелях. В следующем году LG рассматривает новую рыночную нишу в мире, зараженном COVID-19, используя своих роботов для уничтожения вредных веществ в местах с интенсивным движением и повышенным количеством людей — особенно в гостиничных, розничных и даже образовательных учреждениях. Робот будет самостоятельно очищать пространство от вредных веществ и вирусов, для этого не нужно будет использовать даже условного пилота.