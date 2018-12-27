LG выпустила обновленный экзоскелет CLOi SuitBot AI

Компания LG, на выставке CES 2019, собирается представить обновленную версию экзоскелета CLOi SuitBot. LG CLOi SuitBot поддерживает нижнюю часть тела, чтобы снизить нагрузку при подъеме и наклоне.

Обновленный LG CLOi SuitBot поддерживает талию и увеличивает собственную мышечную силу человека, чтобы снизить риск получения травм и усталости при выполнении физических нагрузок, таких как подъем и опускание тяжелых грузов. Носимый робот работает до четырех часов без подзарядки и заряжается всего за один час.

Новая версия экзоскелета, в сравнении с предшественником, отличается легкостью и простотой в использовании. LG CLOi SuitBot AI можно увидеть на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 12 января в Лас-Вегасе, а в продажу поступит в ближайшее время.