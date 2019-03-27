Лаборатория Google сосредоточена на машинном обучении

Google объединился с исследователями из Принстона, Колумбии и Массачусетского технологического института, чтобы создать TossingBot, который может научиться подбирать и подбрасывать различные объекты в нужные контейнеры самостоятельно.

Во время своего первого испытания механическая рука не знала, что делать с кучей предметов, которые ей принесли. После 14 часов проб и ошибок и анализа, он наконец-то смог выбросить нужный предмет в нужный контейнер.

Как объясняет технический Google, программирование робота для правильного захвата и подбрасывания определенных объектов - например, отвертки может приземлиться по-разному, в зависимости от того, где вы его держите. Используя машинное обучение, робот будет учиться на собственном опыте, а также адаптироваться к новым сценариям и учиться на лету. Данный тип машин, будет полезен на складах и в распределительных центрах, таких как Amazon или UPS. Исследователи также тренируют набор механических рук с пальцами, чтобы манипулировать объектами, толкая, вытягивая и вращая их.