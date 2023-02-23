Лазерный принтер Xiaomi K100 оценен в 123 доллара

Компания Xiaomi выпустила в Китае лазерный принтер K100, который уже прозвали облегченным вариантом модели AIO K200. Первые покупатели смогут приобрести новинку за 123 доллара, а с началом открытых продаж цена вырастет до 130 долларов. Новинка характеризуется габаритами 331:178 мм, возможностью подключения через USB и Wi-Fi, соединением со смартфоном посредством модуля NFC, скоростью 20 страниц в минуту и ресурсом картриджа до 1500 отпечатков. Цена картриджа составляет 36 долларов. Что до Xiaomi K200, то он представляет собой многофункциональное устройство с функциями печати, ксерокопирования и сканирования.