Летнее обновление от STARWIND: планетарные миксеры SPM7161 и SPM7169

Компания STARWIND сообщает о расширении своего ассортимента и презентует сразу две новинки - планетарные миксеры SPM7161 и SPM7169. Модели представлены в новых цветовых решениях.Высокая мощность 1 600 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто и смешивать продукты за считанные секунды. Чаша сделана из нержавеющей стали, объем 5,5 литров. Удобная ручка позволяет совершать любые действия с чашей даже одной рукой. К стандартным аксессуарам (венчик, лопатка, крюк) добавилась силиконовая лопатка. То есть всё, что нужно для работы – уже в коробке.

Планетарные миксеры крепятся к поверхности стола с помощью шести присосок, что обеспечивает более надежную устойчивость и безопасность при эксплуатации.Миксеры STARWIND SPM7161 и SPM7169 поступят в розничную продажу в самое ближайшее время.