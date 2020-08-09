Logitech заявляет о нехватке веб-камер

Недавний финансовый отчет компании Logitech, показал проблему с нехваткой веб-камер. Спрос на веб-камеры увеличился как никогда. Пандемия заставляет людей оставаться дома и многие пользователи ударились в стриминг-сферу. Веб-камеры компании Logitech пользуются особым спросом, так как обеспечивают высокую производительность и качественную картинку.

Компанией были приняты меры по насыщению рынка своим продуктом, тем более скоро начинается учебный сезон. Logitech увеличила производство веб-камер на заводах и планирует сохранить лидерство в этой области. Наиболее популярными продуктами компании являются веб-камеры Logitech C920 и Logitech C310.
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