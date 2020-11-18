Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2

Если вы смотрите потоковое видео или хотите снимать HD-видео с PS4 или Xbox One, то вам понадобится карта захвата. Карта захвата действует как приемник данных и помогает геймерам обмениваться контентом со своей консоли. Иногда они используются пользователями ПК, у которых, по какой-то причине, нет аппаратного обеспечения, необходимого для записи во время игр. То есть, если у вас есть игровой компьютер и стримерский, то карту нужно подключать именно в него. Настроить нужно так, чтобы она копировала данные с видеовыхода игрового ПК. Это позволяет оптимизировать рабочий процесс, не сворачивая лишний раз окна и не мечась между программами.

AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2

Встречайте второе воплощение легендарной Live Gamer HD. Наделенная большей силой и стилем Live Gamer HD 2 (LGHD2) это plug-and-play PCIe карта видео захвата и стримов в несжатом потоке с нулевой задержкой с разрешением 1080p и 60 к/с.
AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2 сделана для скорости и качества. Захват несжатого видео LGHD2 упрощает работу ПК и обеспечивает более плавное и четкое потоковое видео 1080p60. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2 не требует установки драйверов. Вставьте ее в слот PCIe и она готова к работе.

Возможность выбор аудио источника - всегда плюс, когда речь идет о видео захвате. Подключив цифру через HDMI или аналог через 3,5 мм порт Вы можете записывать аудио поток с консолей, ПК, или даже сделать микс из различных потоков - теперь это не проблема. Кроме несжатого потока LGHD2 так же умеет сжимать видео, что требует меньшей пропускной способности канала, так что Вы можете использовать несколько LGHD2* для захвата различных источников одновременно.

Помимо своего премиального качества сборки и стильного дизайна, она также обеспечивает отличную защиту, вентиляцию и позволяет LED освещению сиять изнутри.

Стильный и надежный RECentral поможет Вам начать и стримить как профессионалу в кратчайшие сроки на Twitch, YouTube, Facebook и многое другие платформы. RECentral 3 также предоставляет плагин Stream Engine для оптимизации производительности при использовании стороннего программного обеспечения, такого как OBS и XSplit.

AVerMedia Technologies Live Gamer 4K GC573

Live Gamer 4K (LG4K) представляет собой воплощение следующего поколения игрового захвата. Продвинутый во всех отношениях - от обработки 4K HDR-контента до захвата невероятно высокой частоты кадров 240 FPS, LG4K поднимает планку видеозахвата всем игрокам и создателям контента.
Забудьте о плавности 60fps. Поддержка частоты кадров до 240 Гц в Full HD LG4K позволяет получить более гладкие и четкие, а не замыленные и тягучие записи геймплея для ваших архивов. Помимо добавления производительности вашему ПК, LG4K обеспечивает возможность удивительных настроек дизайна.

Можно добавить одну из схем RGB-подсветки (3 предустановленных режима), LG4K придаст системнику футуристичный облик.

RECentral — первая в своем классе стримерская программа. RECentral является первой программной оболочкой для захвата игр, реализовавшей запись HDR-контента. И это не всё, RECentral ещё может одновременно стримить на несколько платформ.

Максимально поддерживаемое разрешение захвата составляет 4К со скоростью 60 кадров в HDR или 240 кадров в разрешении Full HD. Видео кодируется с кодеками H.264 + AAC или H.265 + AAC. Есть сквозная передача звука 7.1/5.1. Не поддерживается запись защищенных HDCP сигналов.

AVerMedia Live Gamer 4K GC573 станет хорошим выбором для организации трансляций и записи контента как для начинающих, так и профессиональных стримеров. Выход устройства флагманского уровня стал ответом на смещение акцента в 4К-разрешение, предложив поддержку HDR и 60FPS. Улучшения коснулись и фирменной утилиты Recentral 4, выступающей полноценным инструментом для записи роликов и стримов. К тому же на момент выхода, эта карта предлагает лучшие технические возможности в своем ценовом сегменте.

AVerMedia Technologies Live Gamer Ultra GC553

Встречайте следующее поколение игрового захвата. Live Gamer ULTRA (LGU) - это настольное решение для захвата 4K с поддержкой сквозного потока pass-through, позволяющее наслаждаться картинкой 4K HDR. Если не захотите 4K HDR, это компактное устройство может пропускать высокочастотный сигнал Full HD с обновлением до 240 Гц.
Не жертвуйте 4K HDR контентом, чтобы записать геймплей. 100% без задержек, сквозное 4kp60 HDR видео, LGU позволяет вам наслаждаться завораживающей игрой с разрешением 4K HDR, а записывать в 4Kp30. Благодаря высокоскоростной частоте захвата кадров до 120 кадров в секунду Full HD сигнала, LGU стало первым внешним устройством для захвата игр на рынке, которое позволяет получать супер плавные записи для ваших архивов.

AVerMedia Technologies Live Gamer Ultra GC553 в полной мере использует технологию UVC, которая основана на стандартизированных видеодрайверах. Другими словами, все, что вам нужно сделать, - это подключить ваш LGU к компьютеру, и он готов к записи и стриму.

Первая в своем классе! RECentral является первой программной оболочкой для захвата игр, реализовавшая запись HDR-контента. И это не всё, RECentral ещё может одновременно стримить на несколько платформ.

Модель оптимально подходит для записи или осуществления вещания в режиме реального времени, что особенно актуально для геймеров, демонстрирующих стримы виртуальных развлечений. Об активации устройства, наполняемости накопителя или неисправностях информирует световой индикатор. Продолжительному сроку эксплуатации карты способствует предусмотренная в конструкции вентиляция, препятствующая перегреванию внутренних элементов.

Razer Ripsaw HD

Ваша популярность растет с каждым стримом. По мере того, как число ваших подписчиков возрастает, наступает время перейти на профессиональный уровень. Встречайте Razer Ripsaw HD — карта для захвата игр. Она проста в использовании, создаёт высококачественное видео с четким звуком и совместима с ПК или консолями. Создавайте профессиональные трансляции, которые заслуживает ваша аудитория.

Качество вашей трансляции так же важно, как и сам ваш контент. Записывайте в разрешении Full HD 1080p со скоростью 60 кадров в секунду, чтобы ваша аудитория была в восторге, когда они смотрят детализированное видео, как вы шинкуете своих врагов. Вы также получите полную настраиваемость и контроль над настройками потоковой передачи в соответствии со своими потребностями.

Поддержка сквозного 4K позволяет записывать трансляцию без ущерба для игры или качества стрима. Пока вы играете в 4K, вы будете записывать в разрешении 1080p, чтобы ваша аудитория могла наслаждаться трансляцией высокого качества. Эта функция также совместима с консолями, такими как PS4 Pro и Xbox One.

Elgato 4K60 PRO

Устройство видеозахвата Elgato Game Capture 4K60 Pro PCI-E - интегрированное решение для ПК с HDMI-выходом или игровой консоли PlayStation 4, Xbox. Задача этой монтируемой в корпус устройства платы расширения является захват видео с экрана в разрешении до 4K и с кадровой частотой 60 кадров/сек.
Модель с поддержкой видеорежимов 1080p, 2160p оптимально подходит для геймера, желающего стримить игры на веб-сервисах Twitch, YouTube и др. Она обеспечивает не только запись видеоматериалов, но и их потоковую трансляцию на популярные площадки.

Интегрированная плата видеозахвата Elgato Game Capture 4K60 Pro PCI-E подключается к интерфейсу PCI-Express и поддерживает запись или трансляцию видеопотока в разрешении 4096×3112 пикселей.

Совместимая с ПК, приставками MS XBOX ONE и Playstation 4 модель предназначена для работы с системным блоком на платформе Windows 10, с ЦПУ Intel Core i7 или AMD Ryzen 7, видеопроцессором GeForce GTX 10xx или AMD Radeon RX Vega.

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