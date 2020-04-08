Лучшая веб-камера для дома. Razer Kiyo

Logitech HD Webcam C310

На текущий момент очень многие пользователи сидят дома, наслаждаясь изоляцией. Однако необходимость живого общения никуда не пропадает и все больше наших читателей спрашивает о том, какую бы веб-камеру выбрать, на что обращать внимание, сколько стоит за нее платить, а сколько не стоит. Мы решили поставить точку в выборе веб-камеры для домашнего использования, выбрав несколько весьма понятных и доступных вариантов. Стоит отметить, что это камеры не для профссионалов, не для стримеров и всего в таком духе — это продукция исключительно для тех, кто хочет просто общаться с друзьями в интернете.

Canyon CNS-CWC5

Веб-камеру Logitech HD Webcam C310 можно с уверенностью назвать классикой, которая пользуется невероятной популярностью на рынке не просто так. Компания делает камеры с достаточно качественными датчиками изображения, благодаря чему потенциальный покупатель получает отличные гаджеты за вполне разумную цену. И данная модель вот уже много лет пользуется небывалым спросом просто потому, что является лучшим вариантом за свои деньги — такого качества картинки вы не получите на современных камерах более дорогого формата. За это нам Logitech HD Webcam C310 и понравилась, ведь зачем платить больше, если можно заплатить меньше.Снимает модель Logitech HD Webcam C310 в разрешении 720р, то есть разрешение 1280 на 720 точек. Этого вполне достаточно, дабы пользователь получал крайне привлекательную картинку и наслаждался тем, что он видит на экране и что видят его товарищи. Есть у камеры даже встроенный микрофон, хотя если вы закрепите камеру на мониторе, то качество звука будет не очень чистым. Все же мы советуем брать эту камеру именно для записи видео, а для передачи звука использовать другой микрофон. И, конечно, у Logitech HD Webcam C310 есть крепление для того, чтобы поставить камеру либо на ровную поверхность, либо закрепить ее на мониторе. Очень удобно.

Microsoft LifeCam HD-3000

Камера Canyon CNS-CWC5 является достаточно доступным решением на самом деле, хотя она умеет снимать в разрешении 1920 на 1080 точек. Это достаточно круто, так как пользователь получает возможность снимать видео в более высоком разрешении, дабы передавать собеседнику более качественную картинку. Однако нужно понимать, что камера всего на 2 мегапикселя, так что ожидать какого-то нереального качества не стоит совершенно, этого не будет. Просто неплохое изображение для камеры за эти деньги. С другой стороны, нужно понимать, что некоторые сервисы, которые позволяют звонить с видео, не выдают качество выше 720р, так что картинка будет просто сжиматься.Стоит отметить достаточно приятную мелочь — производитель сделал упор на подставку, которая позволяет ставить камеру на стол под нужным углом, плюс вы можете камеру закрепить на мониторе. Это очень удобно, так как вы сможете совершенно спокойно использовать камеру под нужным вам углом, а не так, как задумал производитель. Кроме того, у камеры тоже есть микрофон встроенный, он записывает звук не лучшим образом, но вполне справляется с поставленной задачей. Если у вас нет гарнитуры или микрофона, то этот микрофон вам поможет говорить по сети.

Genius QCam 6000

Компания Microsoft у многих ассоциируется с операционной системой, но на самом деле это производитель, которые делает очень много различных продуктов. К примеру, производитель выпускает планшетные компьютеры, планшеты, мышки и так далее. Также компания выпускает и веб-камеры, которые снимают в достаточно высоком разрешении и с отличным качеством. Нам в этом плане больше всего понравилась модель Microsoft LifeCam HD-3000, так как она обладает достаточно высоким качеством съемки в 1280 на 720 точек, картинка яркая и сочная — для общения в сети большего не нужно. Особенно если вы хотите просто общаться и ничего более.Важно сказать, что внутри камеры установлен достаточно качественный датчик изображения, который отлично справляется со съёмкой в помещении. Да, вечером при выключенном свете вас будет плохо видно, но днем при хорошем освещении картинка будет четкая, ясная и понятная. Производитель рекомендует использовать эту камеру дома и в учебных заведения, так что можно спокойно брать и пользоваться. И, конечно же, у Microsoft LifeCam HD-3000 тоже имеется встроенный микрофон и гибкая подставка, пригодная к любым сценариям использования. Отличный гаджет от надежной компании.

Razer Kiyo

Естественно, если речь идет про доступную периферию, то обязательно стоит отметить компанию Genius. Она всегда ассоциировалась у потенциальных покупателей с компанией, которая делает доступные, но очень качественные вещи. И, к счастью, таковой она и осталась — камера Genius QCam 6000 пользуется невероятным спросом именно потому, что пользователям нравится возможность купить камеру за небольшую сумму, дабы пользоваться ею каждый день и не думать, что на нее ушел целый бюджет семьи за месяц. Вы удивитесь, но для многих это действительно очень важно, особенно если речь идёт о покупке камеры для редких звонков.Данная камера тоже снимает в 1920 на 1080 точек, но у нее не очень большой датчик изображения, так что и конечное качество картинки тоже не сказать, что удивительное. С другой стороны, учитывая стоимость данного продукта нужно понимать, что качество картинки лучше за эту сумму вы точно не получите. Более того, здесь тоже имеются все нужные элементы для установки веб-камеры на стол.

Итог

Конечно, мы изначально говорили, что все камеры в статье будут отобраны для тех пользователей, которые хотят достаточно простой продукт просто для звонков и так далее. Однако на самом деле та же веб-камера Razer Kiyo тоже идеально подходит для звонков, просто это более крутой продукт, который выглядит интересно и обладает целым рядом преимуществ, которых нет у потенциальных конкурентов. Например, у камеры имеется кольцо с подсветкой, которое позволяет лучше сфокусироваться на лице пользователя и делать кадр более качественным. У других камер данного преимущества нет и не будет в ближайшем будущем.Кроме того, стоит отметить, что у камеры Razer Kiyo очень качественно собрана конструкция, ее легко закрепить на любой поверхности и пользователь сможет с полным комфортом общаться под нужным ему углом. И софт у веб-камеры тоже отличный, он позволяет работать с разными приложениями, фокусировать кадр и так далее. В этом плане камера Razer Kiyo является самым продвинутым продуктом на текущий момент, который моментально привлекает к себе внимание. Если вы хотите раз купить камеру и много лет наслаждаться качеством съемки, то обязательно посмотрите именно на эту модель.Пока многие из нас сидят дома и не имеют возможности поговорить с товарищем в реальной жизни, можно встретиться в виртуальном мире и обсудить все насущные проблемы. Настоятельно рекомендуем попробовать общение по веб-камере — сближает и дает возможность оценить современные технологии.