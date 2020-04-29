Лучшая веб-камера для стримов. Hercules Dualpix Emotion

Logitech HD Pro Webcam C920

Вебкамера — это незаменимая часть оборудования для проведения онлайн-трансляций. Вебкамера на стримах помогает наладить и укрепить связь между стримером и аудиторией. Сегодня наша редакция MegaObzor.com сделала для Вас подборку популярных веб-камер для онлайн трансляции.

Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 – это высокотехнологичное устройство, оснащенное CMOS-матрицей на 3 Мп с видеоразрешением 1920х1080.Кадровая частота устройства достигает числа в 30 Гц. Камера совместима с наиболее современными операционными системами.

Встроенный в корпус модели микрофон имеет опцию подавления шума.

Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 подстраивается под свет и корректирует автоматически недостаточный уровень освещения. Камера предназначена для подключения к USB 3.0, но при этом поддерживает и вторую версию стандарта. Кроме того, для кодирования здесь используется известный стандарт H.264, обеспечивающий относительно небольшой битрейт при сохранении высокого качества изображения. Производителем рекомендуется канал связи не менее 1 Мб/с для передачи видео в 720p и не менее 2 Мб/с — для 1080p.

Кабель подключения получила длину в 1.8 м, которая позволяет разместить ее с разных сторон монитора. Logitech HD Pro Webcam C920 обладает опцией автоматического фокусирования и отслеживания лиц для четкости снимков.

Razer Kiyo

Kiyo - это модель современной веб-камеры от компании Razer, призванная обеспечить наилучшее качество вашей онлайн-трансляции.Kiyo позволяют вам проводить стрим с кадровой частотой 60 fps, что обеспечивает наилучшее качество передачи изображения. Также Razer Kiyo получила сертификат качества от Streamlabs - известной бесплатной платформы для стримминга. Ее представители постоянно находятся в поиске наилучших технических решений для современных стримеров и именно поэтому они рекомендуют веб-камеру Kiyo.

Вам больше не потребуются дополнительные светильники или прочие осветительные приборы для обеспечения высокого качества вашей онлайн-трансляции. Веб-камера Razer Kiyo оснащена специальной системой кругового освещения вокруг объектива, яркость которого можно без труда отрегулировать. Оно полностью исключает возможность возникновения отчетливых теней и дает возможность вашим зрителям с максимальным комфортом наслаждаться онлайн-трансляцией и наилучшим образом воспринимать всю картину происходящего в игре.

Kiyo отличается превосходным качество передачи видео с разрешением 720р при кадровой частоте 60 fps, а также способна транслировать видео в качестве Full HD, где разрешение достигает 1080р при кадровой частоте 30 fps.

Microsoft 5WH-00002

Веб-камера Razer Kiyo станет незаменимой помощницей во время проведения различных семинаров и конференций.

Веб-камера Microsoft 5WH-00002 – высокотехнологичное устройство универсального применения. Модель оборудована CMOS-матрицей, отличающейся 2 млн эффективных пикселей, вследствие чего способна воспроизводить изображение исключительного качества в разрешении 1920x1080.Microsoft 5WH-00002 обладает способностью записи видео и трансляции в Full-HD-формате. Показатель частоты в 30 кадр/с гарантирует безупречно плавную подачу картинки. Вероятность несовпадения звука и изображения полностью исключена благодаря особенностям работы встроенного микрофона.

Веб-камера снимает фото в разрешении 8 Мп.

Технология TrueColor насыщает изображения цветом, будто раскрашивая его, а функция ClearFrame сглаживает острые углы и устраняет излишнюю резкость. Веб-камера владеет опцией автоматической фокусировки. Использование в устройстве прогрессивных линз LifeCam увеличивает широту обзора веб-камеры.

Hercules Dualpix Emotion

Легкая синхронизация с ПК через USB-интерфейс и простота универсального крепления в короткие сроки обеспечат подключение и использование камеры. Наличие автоматической фокусировки не создает дополнительной нагрузки для оптимальной настройки изображения. Веб-камера Microsoft 5WH-00002 – создана для обеспечения комфортного видео общения и прекрасно справляется с дополнительными задачами.

Веб-камера Hercules Dualpix Emotion имеет широкие углы обзора для детальной съемки.Функция поворота на 360° позволит провести идеальную видеоконференцию.

Камера использует сенсор типа CMOS с разрешением 1280x1024 п для получения высокой четкости изображений. Режим интерполирования предусматривает получение снимков с разрешением 5 Мп. Камера удобна и легко крепится на любую поверхность благодаря специальной клипсе.

Широкоугольная веб-камера Hercules Dualpix Emotion оснащена автоматической фокусировкой, исключающей самостоятельную настройку. Зум-объектив имеет трехкратное увеличение, что обеспечивает максимальное приближение объекта в кадре.

Микрофон предназначен для общения, обеспечивая качественную передачу голоса. Дополнительные программы позволяют обрабатывать изображения, изменяя яркость и добавляя различные спецэффекты. Камера совместима со всеми известными операционными системами, и вы можете начинать работать сразу после ее подключения.

Genius QCam 6000

Веб-камера Genius Web Cam Q-CAM 6000 выпущена известным производителем компьютерных аксессуаров и периферийных устройств.

Камера поддерживает передачу видео в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду, благодаря CMOS датчику с разрешением 2 Мп. Угол обзора камеры равен 90°: разместившись перед компьютером большой компанией, вы сможете обеспечить видимость всех участников беседы.Для начала работы веб-камеры не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Она определяется автоматически, это же касается Skype и других мессенджеров, а также таких программ как Xplit и OBS.

Встроенный микрофон подойдет для общения в мессенджерах, но для записи подкастов и роликов рекомендуем установить внешнее решение.

Веб-камера Genius Web Cam Q-CAM 6000 совместима с ноутбуками и стационарными компьютерами. Для подключения модели используется интерфейс USB.

Genius QCam 6000 отлично подойдет для видеозвонков и использования во время проведения трансляций. Благодаря аккуратному внешнему виду, функциональной ножки, модульной конструкции и встроенного микрофона.