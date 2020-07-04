Лучшие МФУ для офиса. Brother DCP-L6600DW

МФУ Brother DCP-L6600DW

Многофункциональное устройство – это главный компонент любого современного офиса, ведь от него зависит очень многое. В отличие от обычного принтера, МФУ выполняет сразу несколько различных задач. Прежде всего, настоящее офисное многофункциональное устройство легко справляется с большим объемом печати документов. Для того чтобы вам было проще определиться с выбором, наша редакция MegaObzor.com составила рейтинг лучших МФУ.

МФУ лазерное Brother DCP-L6600DW станет хорошим решением для использования в офисе.С его помощью можно копировать документы, проводить сканирование, распечатку. Многофункциональность устройства станет основным преимуществом при его приобретении.

Лазерное МФУ Brother DCP-L6600DW выполняет черно-белую печать. Максимальный формат у нее – A4. Печать проводится в разрешении 1200x1200 dpi со скоростью 46 страниц в минуту. Можно подготавливать значительные объемы документов за короткий промежуток времени.

Оптическое разрешение у сканера – 1200x1200 dpi. Сканирование документов происходит со скоростью 50 страниц в минуту. Реализованы дополнительные опции при сканировании, позволяющие расширить возможности устройства.

Основной, нижний лоток рассчитан на 520 листов, обходной (для приоритетной работы) вмещает 50 листов, устройство автоматической подачи – 80. При этом вы сможете установить дополнительные контейнеры, чтобы ускорить процесс и реже подносить расходники.

МФУ Canon imageRUNNER C1225iF

Подключить МФУ к компьютеру можно как проводным способом, так и по воздуху. В первом случае используются разъёмы USB 2.0 и LAN, во втором – соединение по Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n). Наличие USB-хоста даёт возможность сканировать документы на любой совместимый накопитель или отправлять сразу на печать.

МФУ Canon imageRUNNER C1225iF — это эффективное цветное многофункциональное устройство формата A4, которое обрабатывает до 25 страниц в минуту и обеспечивает высочайшую точность цветопередачи.Новый цветной сенсорный пользовательский интерфейс 8,9 см для удобного и простого использования. Эффективная удаленная работа благодаря удобной мобильной печати и сканированию с поддержкой Apple AirPrint, Mopria и приложений для мобильной печати и сканирования.

Пользователи могут сканировать и отправлять документы в необходимые пункты назначения, включая электронную почту и папку общего доступа. Экономичная модель imageRUNNER C1225iF оснащена технологией обработки изображения Canon V² (Vivid & Vibrant), которая гарантирует непревзойденное качество обработки документов.

В комплект поставки imageRUNNER входит полный набор емкостей с тонером, так что вы сразу можете использовать устройство. Сократите расход бумаги благодаря функциям автоматической двусторонней печати, копирования и сканирования.

Компактный дизайн imageRUNNER C1225iF прекрасно впишется в интерьер любого офиса. Модель подходит для использования в небольших рабочих группах в организациях разного размера, а благодаря универсальной кассете для бумаги устройство можно установить как на полу, так и на столе. Благодаря новому контроллеру imageRUNNER устройство поддерживает различные стандарты, такие как PCL и Genuine Adobe PS, и легко интегрируется в ИТ-среду.

МФУ Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF

МФУ струйное Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF уверенно совмещает в себе функции принтера, сканера, копировального аппарата и факса, благодаря чему отлично подходит для офисного применения.Одной из отличительных особенностей Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF является использование контейнеров с чернилами высокой емкости вместо традиционных картриджей. Ресурс контейнеров составляет 10 000 черно-белых отпечатков и 5 000 цветных отпечатков. Использование такой системы подачи чернил позволяет существенно снизить себестоимость печати и совокупную стоимость владения устройством, позволяя сделать Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF одним из самых экономичных МФУ на рынке цветной печати.

Единственными расходными материалами, требующими замены в данных устройствах, являются контейнеры с чернилами и емкость для отработанных чернил. В отличие от лазерных устройств в конструкции Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF нет фотобарабанов, термопечки, различных блоков переноса изображения, что позволяет существенно экономить на обслуживании данных устройств.

Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF отличается также и высокой надежностью благодаря новейшей технологии печати — Epson PrecisionCore. Печатающая головка Epson Precision Core рассчитана на большие объемы печати — до 45 000 страниц в месяц и не является расходным материалом. Срок службы этой печатающей головки равен сроку службы самого устройства. Печатающая головка не требует дополнительного обслуживания и призвана исправно служить на протяжении всего срока службы устройства.

Устройство поддерживает технологии Wi-Fi, Wi-Fi Direct и ePrint. Благодаря этому можно напрямую отправлять документы с мобильных устройств и ноутбуков. Это не только удобно, но и позволяет сэкономить время.

МФУ HP LaserJet Pro MFP M426fdw

Эта модель использует пигментные чернила, обеспечивающие яркие и насыщенные оттиски. Текст и графика мгновенно высыхают, они устойчивы к выцветанию, не искажаются при выделении маркером или попадании воды.

МФУ лазерное HP LaserJet Pro M426fdw является профессиональным МФУ, которое отлично подойдёт для больших офисов, вне зависимости от сферы их деятельности.В этом устройстве объединены копир, принтер, сканер и факс. Совмещая в себе все, что так необходимо для эффективной работы целого коллектива.

МФУ HP LJ Pro M426fdw обладает лазерной черно-белой печатью с разрешением до 1200х1200 dpi и скоростью 38 страниц формата А4 в минуту, а первый результат устройство выдаст в течение 5.6 секунды. Ко всему прочему, в режиме принтера приспособление имеет функцию автоматической двухсторонней распечатки. Ресурс устройства рассчитан на значительный объем печати в месяц – до 80 тысяч страниц.

Копир HP LJ Pro M426fdw позволит сделать 38 копий за минуту, обеспечит масштабирование результатов с 25-400%. За один цикл можно получить 99 копий. МФУ обладает собственной оперативной памятью объемом 256 Мб.

МФУ Xerox VersaLink C405DN

МФУ лазерное Xerox VersaLink C405DN – отличный выбор для пользователей, которые хотят оснастить высококачественной техникой офис любого типа.Устройство, соответствующее формату A4, осуществляет цветную печать высочайшего качества. Вы сможете использовать бумагу практически любой плотности.

В качестве расходных материалов используются 4 картриджа (черный и 3 цветных).

МФУ лазерное Xerox VersaLink C405DN совмещает в себе функции принтера, копировального аппарата, сканера и факса. Вам не нужно будет приобретать эти устройства по отдельности. Возможность сэкономить пространство будет оценена по достоинству каждым, ведь свободное место можно будет использовать для установки другого оборудования. Многофункциональное устройство рассчитано на нагрузку печати, достигающую внушительных 80000 страниц в месяц. МФУ отличается значительным быстродействием. Высокая скорость работы обеспечивается за счет сочетания 1050-мегагерцового процессора и 2048 МБ оперативной памяти.

Благодаря легко настраиваемому 5-дюймовому цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков с такой же легкостью, как на смартфоне. Предустановленные приложения Xerox ConnectKey помогают оптимизировать эффективность документооборота, а доступ к обширным ресурсам Xerox App Gallery прямо с экрана обеспечивает расширенную функциональность. Ускоряйте осуществление своих задач, сохраняя часто используемые параметры в виде предустановок для простой настройки заданий одним нажатием кнопки.

Особого внимания заслуживает наличие у МФУ интерфейса NFC.