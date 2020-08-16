Лучшие квадрокоптеры до 20 000. MJX Bugs 4 W

Квадрокоптер MJX Bugs 4 W

Квадрокоптер — это летающий дрон с четырьмя пропеллерами, которые вращают четыре электромотора. Сегодня мы составили для вас рейтинг недорогих квадрокоптеров 2020 года.

Квадрокоптер MJX Bugs B4W 4K предназначен для любителей путешествий, видеоблогеров, экстремальных видеосъемщиков. В собранном виде он дегко поместится в сумку.Обновленная версия квадрокоптера оснащена отличной 4k камерой с улучшенной оптикой снимает 4k 16fps CMOS матрица 8 мегапикселей. Чтобы в кадр попало как можно больше, установлен широкоугольный объектив. Это настоящий коптер для путешествия, т.к. имеет складной механизм и не требует много места для транспортировки. Чтобы взлететь вам потребуется всего 1 минута для подготовки.

Скорость полета около 40 км/ч и вкупе со специальными пропеллерами вы будете иметь надежное управление даже в ветреную погоду. Для полета с gps позиционированием требуется 7 спутников и более, о чем вас оповестит система. Благодаря этому Bugs 4W 4k самостоятельно вернется в точку взлета. Ультразвуковые датчики и оптическое позиционирование помогут в полетах в закрытых помещениях. Передатчик с частотой 2.4Ghz позволяет летать на большие дистанции, а также транслировать видео без задержек. Оснащен профессиональными мощными бесколлекторными моторами с индивидуальными электронными регуляторами скорости. Автоматическая система блокировки моторов, установленная на ESC, не только эффективно защищает их от преждевременного выхода из строя, но также обеспечивает безопасность полета.

Для повышения эффективности двигателей, улучшения управляемости и маневренности на MJX Bugs B4W 4K установлены специально разработанные аэродинамичные пропеллеры с отличным балансом. Система GPS позиционирования делает полеты контролируемыми и беззаботными. Вы всегда будете знать точное местоположение Bugs 4W 4K и направление его движения. Автоматический возврат домой. Если сигнал GPS доступен и начальная точка запуска записана, в течение всего полета вы можете воспользоваться функцией автоматического возврата в исходную точку нажатием одной кнопки на пульте управления. В случае потери сигнала радиосвязи более чем на 6 секунд, система управления будет контролировать Bugs 4W автоматически и направит его обратно к последнему записанному домашнему пункту.

При разряде батареи квадрокоптера, интеллектуальная система оповестит пилота медленно мигающими красным цветом задними ходовыми огнями, а также индикацией на ЖК-экране и устойчивым звуковым сигналом. Если высота полета составляет менее 15 метров или расстояние полета менее 15 метров, активируется автоматическая посадка на землю. Коптер оснащен одноосным механическим подвесом, уменьшающим вибрации. Кроме этого, вы можете настроить угол камеры с помощью пульта дистанционного управления.

Квадрокоптер Walkera Rodeo 150

Расстояние дистанционного управления более 1600 м, 720P изображение с камеры с нулевой задержкой в реальном времени транслируется до 800 метров. Яркие светодиодные фонари делают полеты ночью и в темное время суток такими же легкими, как и днем.

Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 создан для гонок, может развивать невероятно высокую скорость, чрезвычайно маневренный, способен выполнять разнообразные пилотажные трюки, а компактные габариты позволяют ему летать там, где другие модели не смогут пролететьМодель выпускается в различных вариантах окраски. Конструкция фюзеляжа выглядит изысканно, несет строгую симметричную концепцию и имеет дотошную проработку каждой детали. Компактная конструкция фюзеляжа Rodeo 150 доставляет не только визуальное удовлетворение, но и значительно снижает аэродинамическое сопротивление.

Легкий, тонкий обтекаемый корпус модульной конструкции обеспечивает прочность конструкции и защищает электронные модули модели, которые размещены таким образом, чтобы исключить вредное воздействие на соседние модули. Грамотное расположение компонентов позволяет пережить даже жесткие аварии. Высококачественная камера 600TVL может записывать все экстремальные моменты вашей гонки. Миниатюрный объектив дает угол обзора в 110 градусов, что позволяет рассматривать массу деталей и следить за обстановкой во время гонки.

На квадрокоптере Walkera Rodeo 150 используется один из самых лучших полетных контроллеров для гонок F3, который позволяет настроить параметры полета под ваши запросы непосредственно с компьютера.

Квадрокоптер Hubsan X4 FPV Brushless H501S High Edition

Профессиональный видеопередатчик TX5832 (FCC) / TX5833 (CE) HD 5.8G имеет 40 каналов и гарантирует наилучшую трансляцию изображения высокой четкости с нулевой задержкой, что очень важно во время полета по трассе на высокой скорости. Видео с камеры модели можно принимать на видеоочки Walkera Goggle2, Walkera Google 4 или на FPV монитор Walkera 5.8ГГц.

Hubsan H501S Pro поднимается в воздух мощными бесколлекторными электродвигателями. На его борту установлена высококачественная HD-камера, которая может передавать видео в режиме FPV. В полете за квадрокоптер отвечает современная система стабилизации, в составе которой работают барометр и 6-осевой гироскоп.Источником питания служит батарея Li-Po емкостью 2 700 мАч, выдающая 7,4 В. Благодаря перечисленным элементам обеспечивается устойчивый полет и гарантируются легкость управления коптером в течение длительного времени.

У радиоуправляемого квадрокоптера Hubsan H501S Pro имеется встроенная система GPS. Поддержка спутниковых координат позволила добавить в спецификацию модели несколько очень полезных функций: фиксация на определенной высоте при отпущенных стиках, автоматический возврат на точку взлета с автопосадкой, полет за определенным объектом на автопилоте и Headless — интеллектуальный режим управления.

Работа пульта ДУ осуществляется на частоте 2,4 ГГц. Аппаратура имеет эргономичный корпус. Она оснащена цветным экраном. Этот дисплей используется в том числе для трансляции видео с камеры в режиме FPV. Передача изображения на экран осуществляется на частоте 5,8 Гц. У Hubsan X4 H501S Pro есть все необходимое, чтобы летать с использованием режима передачи картинки в реальном времени.

Квадрокоптер CXHOBBY CX-91

Видео записывается на карту памяти, которая устанавливается в камеру.

Радиоуправляемый квадрокоптер Cheerson CX-91 Jumper-гоночный FPV дронс бесколлекторным электродвигателем, который претендует на звание самого быстрого квадрокоптера.Трехлопастные пропеллеры способны разогнаться до 80 км/ч. Корпус держится на четырех клипсах, поэтому его можно легко снять. Спереди между двумя LED огнями располагается 2-мегапиксельная камера с FPV и разрешением 720р. Передача видео осуществляется на дисплей. В задней части находится разноцветная светодиодная полоса. Там же есть возможность установить антенну. Также снизу установлен аккумулятор Li-Po 11.1V 1600 mAh.

Cheerson CX-91 доступен в черном цвете с 4 бесколлекторными моторами. Время полета составляет около 15 минут, время зарядки 3 часа. Когда аккумулятор будет близок к разрядке, CX-91 плавно приземлится. В комплекте RTF находится все необходимое для полета.

Квадрокоптер HJ Toys Tracker 1080p

Радиоуправляемый квадрокоптер HJ Toys Tracker 1080p с широкоугольной HD камерой 1080р и технологией трансляции изображения в реальном времени WiFi 5G имеет не только инновационный дизайн. Этот дрон оснащен мощными бесколлекторными моторами и интеллектуальной системой управления полетом со встроенной системой GPS навигации, которая обеспечивает точное позиционирование и ряд полезных функций, облегчающих управление и видеосъемку с высоты.Разблокировка моторов и посадка включаются нажатием всего одной кнопки, имеется интеллектуальный режим управления Headless и два переключаемых режима скорости полета, которые позволяют осуществить плавный или скоростной полет. Этот дрон точно удерживает заданную позицию с помощью системы GPS, а текущую высоту полета контролирует бародатчик.

Для съемки в движении имеется режим «следуй за мной»». Функция возврата к точке взлета активируется нажатием одной кнопки, кроме того, дрон автоматически возвращается при потере сигнала или при низком напряжении батареи. Все эти функции максимально облегчают процесс съемки, а режим облета по кругу позволяет красиво снять выбранный объект со всех сторон.

HD камера с широкоугольным объективом снимает потрясающие фотографии и видео с разрешением 1080р, и в режиме реального времени по WIFI 5G транслирует изображение на экран вашего смартфона, который можно установить прямо на пульт управления. Время полета с полностью заряженной батареей примерно 15 минут, а дальность действия управления достигает 300 метров. С этим дроном вы можете легко с высоты птичьего полета заглянуть за горизонт и запечатлеть незабываемые пейзажи.