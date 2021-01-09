Лучшие лазерные принтеры для дома. Xerox Phaser 3020BI

Принтер Xerox Phaser 3020BI

Принтер – специальное устройство переносящее информацию с ПК на бумагу или другие совместимые с прибором носители. Для домашнего использования аппараты отличаются невысоким расходом ресурсов и работоспособностью, так как не предназначены для большого объема печати. Сегодня наша редакция MegaObzor.com составила топ-5 лазерных принтеров для домашнего пользования.

Монохромный лазерный принтер Xerox Phaser 3020BI становится самым младшим представителем линейки Xerox в сегменте монохромных принтеров. Он станет идеальными помощником как для персонального пользователя, так и для компаний малого бизнеса.Принтер Xerox Phaser 3020BI удобен и прост в эксплуатации – устройство оснащено удобной панелью управления и имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Xerox Phaser 3020BI оснащен светодиодной системой печати документов. Аппарат с легкостью помещается на рабочем столе и не требует дополнительного места для установки. Ежемесячная максимальная выработка документов составляет 15000 листов, производители не рекомендуют превышать данный лимит во избежание поломок и преждевременного выхода из строя. Аппарат предусматривает максимальное разрешение печати 1200х1200 dpi. А максимальное количество документов, которые можно напечатать в минуту, не превышает 20 страниц. Способ подключения к ПК осуществляется через кабель USB.

Благодаря низкому уровню шума модель не отвлекает и не вызывает дискомфорта. Опция Toner Save позволяет снизить энергопотребление. Функция Fit-to-Page масштабирует картинку автоматически, подстраиваясь под формат, выбранный пользователем.

Принтер HP Laser 107r

Принтер оснащен одним картриджем двух типов - стандартным и расширенным с печатной возможностью в 3000 страниц. Периферийное устройство оснащено центральным процессором с частотой 600 МГц и ОП на 256 мегабайт. Для подключения доступен разъем USB 2.0. Чтобы создать беспроводную сеть из нескольких компьютеров, можно воспользоваться встроенным модулем Wi-Fi.

Компактный лазерный принтер HP Laser 107r разработан для малого, мобильного или домашнего офиса. Его габариты составляют 17,8х33,1х21,5 см, поэтому он не занимает много места, а вес 4,16 кг делает переноску и транспортировку особенно простой.Можно использовать разные типы бумаги: тонкую, плотную, переработанную, цветную и другие. Плотность бумаги может варьироваться в диапазоне 60 - 163 г/м². За счет лазерной технологии печати поддерживается ее высокая скорость (20 стр/мин) и четкость (1200x1200 dpi) отпечатанных документов.

В конструкции принтера предусмотрено наличие лотка подачи, рассчитанного на 150 листов формата А4 и выходного лотка на 100 листов.

В принтер лазерный HP Laser 107r устанавливается один картридж этого же производителя, что в свою очередь обеспечит эффективность печати. Технические параметры принтера обеспечивают возможность печати большого объема документов, до 10000 стр/месяц.

Подключается принтер к ПК через интерфейс USB 2.0. Диск с ПО в комплекте с принтером позволит выполнить его синхронизацию с ПК достаточно легко и быстро. Кроме того, принтер совместим с ОС Windows.

Информация о текущем состоянии принтера отображается при помощи индикаторов на его корпусе.

Принтер Pantum P2207

Принтер Pantum P2207 – современный компактный прибор для лазерной монохромной печати высокого качества. Простой в использовании девайс подойдёт для дома или небольшого офиса, он не займёт много места на рабочем столе.Устройство рассчитано на среднюю нагрузку 750 страниц в месяц. Скорость печати может достигать 20 страниц в минуту, а значит, вам не придётся долго ждать, пока реферат или отчёт будут готовы.

Лоток для бумаги вмещает 150 листов. Ресурса картриджа хватит на 1600 страниц формата А4.

Лазерный принтер Pantum P2207 характеризуется экономным потреблением тонера, качественным выводом текстовой информации и графических изображений.

Модель совместима с компьютерами, на которых установлена ОС Windows или Mac OS, для подключения к ПК используется порт USB. Пиковое потребление мощности составляет 370 Вт, в режиме готовности значение не превышает 38 Вт.

Принтер Brother HL-L2340DWR

Лазерный принтер Pantum P2207 позволяет распечатывать документы, графики, рефераты в домашних условиях, а также договоры, прайс-листы и отчеты в небольших офисах. Уровень шума, производимого устройством, является оптимальным для слуха, поэтому не доставляет дискомфорт окружающим.

Принтер Brother HL-1202R — настольное устройство, работающее по принципу лазерной печати. Особый луч формирует изображение на светочувствительном барабане, а нагретый валик создает оттиск на бумаге.Модель предназначена для монохромной печати, картридж поставляется в комплекте. Принтер функционирует с использованием бумаги формата А4, а скорость распечатки составляет 20 страниц в минуту. Перед началом работы необходимо установить программное обеспечение с диска, прилагаемого к устройству.

Сопряжение модели Brother HL-1202R с компьютером, внешними цифровыми носителями, фото- или видеокамерой возможно произвести посредством порта USB. Принтер оборудован лотком для бумаги, рассчитанным на 150 листов, и совместим с устройствами, работающими на базе операционных систем Windows и Mac OS.

Управление печатью может осуществляться с помощью кнопочной панели и индикаторов на корпусе. Как только в картридже уровень краски приблизится к минимальному, загорится специальный значок. Устройство работает от стандартной электрической сети.

Принтер Samsung Xpress M2020W

Принтер Samsung Xpress M2020W подходит не только для домашнего применения, но и для использования в небольшом офисе. Скорость печати, достигающая 20 страниц в минуту, позволяет печатать достаточно большие документы в течение минимального промежутка времени.

Устройство может работать с рисунками, имеющими очень высокий уровень детализации, благодаря максимальному разрешению 1200 x 1200 dpi.

Кнопка Print Screen, расположенная на панели управления принтера, позволяет создавать снимок экрана и моментально отправлять его на печать.

Лазерный принтер Samsung Xpress M2020W оснащается встроенным модулем Wi-Fi. Он позволяет подключать устройство к беспроводной сети, а также отправлять документы на печать непосредственно с мобильных девайсов. Технология NFC значительно ускоряет синхронизацию устройства со смартфоном.