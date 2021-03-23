Лучшие принтеры. Brother HL-1223WR

Brother HL-1223WR

На самом деле выбрать принтер легко — вы просто берете нужную вам сумму, выбираете несколько крупных брендов и просто берете то, что вам подходит по деньгам. При этом, естественно, стоит учитывать скорость печати и возможность найти расходники в будущем. Мы это сделали за вас, выбрав лучшие модели за свои деньги.

Xerox Phaser 3020BI

Начать хотелось бы с достаточно популярного и востребованного принтера, который выглядит достаточно дорого и вполне справляется с поставленной задачей как в условиях дома, так и при работе в офисе. Например, производитель отмечает, что данная модель принтера способна печатать по 20 листов бумаги в минуту, что вполне достойно для устройства не флагманского уровня. Более того, пользователь получает возможность не просто быстро печатать документы, но и делать это качественно — без проблем с отображением символов или чего-то в таком духе. Именно по этой причине принтер и пользуется спросом — покупатель за адекватные деньги получает вполне достойное качество продукта.Конечно, в плане дизайна ничего невероятного производитель не предоставляет — здесь достаточно простой корпус из белого пластика со вставками черного материала. С другой стороны, производитель указывает, что данная модель производится для малого офиса, где практичность будет куда важнее, чем дизайн. Более того, в домашних условиях принтер себя тоже покажет просто отлично — он предоставит возможность с комфортом печатать документы, графики и таблицы, при этом ресурс у продукта просто безумный. Простому пользователю без корпоративных запросов этот ресурс израсходовать будет проблематично.

Pantum P2207

Прямым конкурентом предыдущей модели выступает принтер Xerox Phaser 3020BI, который является настоящей мечтой пользователя, который хочет просто много печатать и не переживать о качестве и скорости. Сам производитель на рынке данной техники находится очень давно, это буквально самый старый производитель офисной техники на рынке на текущий момент, который из года в год доказывает уровень качества и долгожительности. Учитывая, что на рынке принтеров не так уж много новых технологий и обновлений, покупая данную модель пользователь вполне обеспечивает себя рабочей станцией на много лет вперёд. И это действительно важный момент.В характеристиках принтера указано, что он выдает 20 страниц в минуту — при черно-белой печати этого обычно предостаточно даже для небольшого офиса, что уж говорить о домашнем использовании. При этом переживать о «заправке» чернил пользователю обычно не нужно, так как расходные материалы израсходуются достаточно медленно. Кроме того, устройство поддерживает как проводную, так и беспроводную технологии, что тоже достаточно важно — используя Wi-Fi-интерфейс, можно печатать документы даже без подключения источника информации к самому принтеру. За эти деньги модель просто шикарная, найти лучшее решение при данном бюджете будет проблематично.

HP LaserJet Pro M15w

Среди относительно доступных моделей стоит выделить принтер Pantum P2207, который стоит чуть дороже пяти тысяч рублей, при этом обладает всеми теми же преимуществами, что и потенциальные конкуренты с ценником на несколько тысяч выше. Это на самом деле весомое преимущество, так как не у всех пользователей есть достаточно большой бюджет для покупки дорогого устройства от известного бренда, иногда разумнее купить что-то менее дорогое, но с теми же характеристиками. Если вы покупаете принтер для дома, то мощностей данной модели вам хватит за глаза, это факт, плюс принтера в целом хватит и для работы в небольшом офисе для ведения документооборота.По характеристикам данное устройство вполне выдерживает конкуренцию — пользователь получает возможность печатать по 20 страниц в минуту, чего предостаточно на самом деле, чтобы удовлетворить запросы большинства пользователей. Для домашней работы, печати рефератов или каких-либо документов этого предостаточно, при этом качество печати на очень высоком уровне, а чернила израсходуются крайне медленно. В большинстве ситуаций этого хватает, чтобы вы могли не переживать о рабочих задачах, связанных с бумажными документами. И, конечно, цена принтера при всех этих преимуществах является важнейшим бонусом.

Canon i-SENSYS LBP621Cw

Естественно, если речь заходит о качественных продуктах, которые будут использоваться достаточно длительное время, то обязательно стоит обратить своё внимание на офисные гаджеты от компании HP. Не зря же этот производитель на рынке принтеров и компьютерной техники находится на самой вершине вот уже столько лет, предоставляя пользователям качественную продукцию за хорошие деньги с длительной гарантией. А учитывая, что принтер это не смартфон, который вы будете менять раз в год, долговечность и прочие особенности конструкции являются серьезным преимуществом без всякого сомнения.Конечно, это современная модель принтера, которая отлично справляется со скоростной печатью — производитель заявляет 18 страниц в минуту, что лишь немного меньше, чем у потенциальных конкурентов при той же стоимости. Кроме того, устройство умеет работать по беспроводному интерфейсу, так что пользователь может с удовольствием использовать Wi-Fi для печати документов, а не только проводное подключение. И, конечно, бренд в этом плане играет важную роль — к гиганту рынка куда больше доверия, чем к малоизвестным производителям, да и гарантийное обслуживание получить будет куда проще. Достаточно крутой продукт за свои деньги, можем смело посоветовать всем желающим.

Таким же мастодонтом рынка выступает и компания Canon, которая за свою достаточно длительную историю продала массу устройств в самых разных сегментах. И на рынке принтеров производитель тоже показывает себя с лучшей стороны — в частности, из-за качественного софта, сборки и относительно доступных расходных материалов. Это действительно круто, когда компания позволяет пользователю не просто купить принтер и потом печатать документы, но и заботиться о том, чтобы вы могли легко купить все расходники, настроить печать в удобном программном обеспечении и так далее. Всё это у данной модели есть, да ещё и в крайне высоком качестве, что не может не радовать.При этом производитель порадовал тем же уровнем характеристик, что и конкуренты — скорость печати, размеры страниц, объем бумаги — всё это идентично другим продуктам на рынке. И, безусловно, для пользователя это отличная новость, так как вы получаете достаточно крутой продукт, который стоит достаточно разумных денег, при этом можете не переживать о софте, о трудностях при поиске различных расходных материалов и прочих тонкостях, о которых многие пользователи даже не подозревают. Это на самом деле важные преимущества — они влияют на опыт использования гаджета.