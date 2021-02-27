Лучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001S

Мытьё оконных стёкол – сомнительное удовольствие, а на верхних этажах снаружи, оно к тому же ещё и небезопасное. Чтобы облегчить этот процесс и сделать чистку окон более комфортной и безопасной, производители клинингового оборудования предложили несколько видов различных приспособлений. Они значительно упрощает процесс очистки гладких стеклянных поверхностей, таких как окна, и делает уборку гораздо более быстрой и серьёзной, не допуская никаких разводов и подтеков.

Робот-стеклоочиститель REDMOND RV-RW001S

Умный робот-мойщик окон REDMOND SkyWiper RV-RW001S предназначен для автоматического мытья и полировки оконных стекол, больших зеркал, стеклянной мебели и кафеля без непосредственного участия человека.

Благодаря технологии дистанционного управления, со SkyWiper можно совмещать чистку окон с отдыхом и другими домашними делами.
Всего за 2 минуты RV-RW001S очищает 1 м² поверхности. Робот-мойщик быстро вымоет окна, избавляя вас от необходимости пользоваться услугами сервисов для очистки больших окон изнутри и снаружи.

Также он быстро отполирует стеклянный стол на кухне, на котором традиционно остается много следов от пальцев, и кафельные стены в ванне.

Мыть окна и другие гладкие поверхности с помощью RV-RW001S очень легко. Достаточно установить робот-мойщик на поверхность, требующую очистки, и включить его дистанционно . Пультом управления в данном случае выступает ваш смартфон с бесплатным приложением Ready for Sky. Через приложение вы можете передавать различные команды роботу-мойщику и корректировать маршрут очистки.

Насадки из микрофибры и крутящиеся колесики прибора позволяют тщательно очищать стекла и кафель, не оставляя разводов. В комплектацию SkyWiper включены 6 пар дополнительных насадок – мопы из микрофибры прочны и долговечны, поэтому даже при частом использовании робота-мойщика вам не придется тратиться на покупку сменных насадок.

RV-RW001S может работать в 4 режимах. В автоматическом режиме прибор самостоятельно определяет зону уборки в зависимости от формы, размеров и вида поверхности. При необходимости в приложении вы можете выбрать один из 3 предустановленных маршрутов, и робот-мойщик будет двигаться точно по заданной траектории. Со смартфона также можно вручную указать направление движения робота-мойщика: вправо, влево, вверх, вниз.

Благодаря вакуумному насосу робот-мойщик крепко держится на поверхности и не соскальзывает с нее. При отсутствии питания SkyWiper удерживается вертикально до 15 минут. Когда работа будет завершена, прибор подает звуковой сигнал, чтобы его сняли. Однако, даже если вы не успели сделать это сразу – RV-RW001S не упадет и не разобьется. От падения его убережет страховочный трос, который идет в комплекте.

Робот-стеклоочиститель Ecovacs WINBOT X

Робот-стеклоочиститель Ecovacs Winbot X (WA30) состоит из компактной базы и передвижного модуля. Модель предназначена для удаления загрязнений с окон, зеркал в оправе, витрин и столов.

При перемещении по горизонтальной поверхности необходимо использовать пульт управления для корректировки маршрута. Световые индикаторы отображают готовность к работе и правильность установки насадок. Базу следует закрепить на внутренней стороне стекла. Блокировка соединительного шнура исключает выпадение устройства на улицу.

Модель предназначена для обработки оконных, текстурированных и орнаментных стекол. Ширина рамы должна быть не менее 5 мм. Для устранения разводов есть встроенный скребок. Мягкие накладки смачивают специальным раствором, а после использования очищают в теплой мыльной воде и тщательно просушивают.

Робот-стеклоочиститель Ecovacs Winbot X (WA30) оснащен емким аккумулятором, который обеспечивает до 50 мин автономного функционирования. Устройство изготовлено из качественного пластика, устойчивого к повреждениям и изнашиванию.

Робот-стеклоочиститель Bist Win A100

Робот Bist Win A100 предназначен для ухода за стеклянными, зеркальными и кафельными поверхностями.
Обработка выполняется в несколько этапов, при этом производится сухая и влажная очистка. Благодаря этому устройство справляется даже со сложными загрязнениями. Квадратная форма корпуса гарантирует эффективную очистку по всему периметру.

Эта модель оборудована интеллектуальной системой навигации и встроенными датчиками. За счёт этого она не пропускает ни одного участка, своевременно обнаруживает препятствия и точно определяет расстояние до границ территории, которую нужно помыть.

Вам доступны четыре автоматических программы с разными характеристиками, поэтому вы легко выберете оптимальный режим для каждой ситуации.

В комплект входит пульт ДУ, с помощью которого вы можете управлять процессом самостоятельно.

Мощный насос помогает роботу удерживаться на окне. При отсоединении сетевого кабеля девайс тут же переключится на питание от встроенного аккумулятора. Но и когда батарея разрядится, он не упадёт – на этот случай предусмотрен страховочный трос.

Робот-стеклоочиститель HOBOT 368 White

Робот-стеклоочиститель Hobot 368 White предназначен для качественной мойки окон, паркета, зеркал, полов и кафельных стен, а также других горизонтальных или вертикальных поверхностей.
Устройство полностью повторяет движения человека, что повышает эффективность уборки. Модель запрограммирована на автоматическое возвращение в исходную точку, поэтому можно мыть окна от пола до потолка.

Управление роботом осуществляется посредством дистанционного пульта или смартфона. Устройство поддерживает несколько режимов уборки, что позволяет подобрать оптимальный с учетом типа поверхности.

Робот-стеклоочиститель Hobot 368 White оборудован литиево-ионным аккумулятором, емкости которого достаточно для 20 мин автономной работы. Специальные индикаторы и система звукового оповещения оповещают пользователя о неполадках.

Благодаря мощному вакуумному насосу модель надежно фиксируется на любых поверхностях. Страховочный трос снижает риск падения и поломки устройства.

Робот имеет мягкие накладки из микрофибры, которые не повреждают покрытие и при необходимости очищаются от загрязнений в стиральной машине.

Робот-стеклоочиститель iBoto Win 289

iBoto Win 289 создан по последнему слову в области бытовой техники. Это передовой и в то же время доступный прибор для мойки окон (а также зеркал, кафеля, витражей, разного рода стёкол и других аналогичных поверхностей, вплоть до достаточно плоских полов, дверей и т.п.)
Свою работу он способен выполнять полностью самостоятельно, без какого-либо вмешательства человека. iBoto Win 289 - компактный и необычайно быстрый робот, он сделает вашу жизнь светлее в прямом и переносном смысле слова.

Просто закрепите робота на поверхности и задайте нужный режим работы. Всё! Остальное он сделает сам.

Вакуумное крепление позволяет прибору надёжно фиксироваться на вертикальных поверхностях или даже на потолке, но при этом не препятствует его передвижению. А специальный датчик помогает обходить препятствия.

Подушечки и салфетки из микрофибры легко снять для очистки и установить обратно. Ваш робот всегда будет готов к новой уборке.

Время работы от аккумулятора – 19 минут. Функциональный стеклоочиститель IBOTO WIN 289 укомплектован 3 режимами работы. Управление выполняется при помощи удобного пульта или при помощи мобильного устройства. Модель обладает низким уровнем шума в 58 дБ. Вся работа осуществляется от аккумуляторной батареи, мощности которой хватит на 20 минут эксплуатации.

Устройство поставляется с адаптером питания, четырехметровым удлинителем, и тросом для страховки длиной 4.5 м.

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