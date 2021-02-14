Лучший шредер для офиса. BRAUBERG S8 4.8

Уничтожитель бумаг BRAUBERG S8

Шредер – это устройство для офиса, которое измельчает бумагу на тонкие полоски или мелкие квадратики. Чаще всего его используют для уничтожения конфиденциальных документов, которые могут быть использованы мошенниками в своих корыстных целях. Девайс можно использовать не только в офисе, но и дома для уничтожения конфиденциальных документов или бумажных отходов. Наш рейтинг составлен на основе экспертного анализа технических параметров и отзывов реальных покупателей.

Уничтожитель бумаг Brauberg S8 представлен в эргономичном пластиковом корпусе немаркого черного цвета. Оборудование отлично подходит для домашнего или офисного использования.Уничтожение важных документов осуществляется путем перекрестной нарезки, в результате которой листы превращаются в мелкие частицы 4x18 мм. Система обладает четвертым уровнем секретности и действует со скоростью 36.6 мм/сек.

Приемная часть лотка обладает шириной 22.5 см и может принять листы формата A4, что удобно при уничтожении старых или важных документов.

Комфортное применение обеспечивает наличие автоматической функции старта или остановки. А длительному сроку службы способствует наличие эффективной защиты мотора от перегрева.

Устройство Brauberg S8 оснащено вместительной корзиной на 16 литров. Прибор способен не только обрабатывать бумагу со скобами, но и разрезать пластиковые карты и диски.

Одновременно можно уничтожать до восьми листов. Для исключения застревания устройство дополнено функцией обратного хода.

Уничтожитель бумаг Fellowes Powershred 8Cd

Уничтожитель бумаг Fellowes PowerShred 8Cd FS-46921 поможет избавиться от носителей информации. Данная модель подойдет как для офисного, так и для персонального использования. У нее компактные размеры, для размещения оборудования не придется выделять много пространства.Шредер Fellowes PowerShred 8Cd FS-46921 справляется с резкой бумаг, пластиковых карточек, дисков, скоб, скрепок. Установленные в него ножи не только острые, но и долго не теряют своих свойств. Режущий блок легко снимается со шредера.

Автоматический запуск и остановка повышает комфортность использования оборудования. Тип проводимой нарезки – перекрестная, образуются частицы с размерами 4x35 мм. Шредер соответствует уровню секретности P-4, а содержащаяся в документах информация хорошо защищена от восстановления.

Скорость резки – 50 мм в секунду. За один раз в шредер можно загружать до 8 листов, оборудование оперативно справляется с уничтожением ненужных документов.

Образующиеся частички отправляются в корзину, емкость у которой 14 литров. При ее изъятии из шредера активируется функция автостопа.

Уничтожитель бумаг Rexel Auto+ 90X

Рекомендован уничтожитель бумаг Rexel Auto+90X для персонального использования. Шредер обладает размерами 395x295x430 мм. Вы полноценно разместите его в помещении, выделите место для установки оборудования.Шредер Rexel Auto+90X работает от электрической сети. Данное оборудование надо подключить к розетке, а его максимальное энергопотребление составляет 180 Вт. Корпус у устройства черного цвета. У оборудования лаконичный дизайн, благодаря чему его можно легко вписать в интерьер.

Панель управления у шредера максимально простая. На ней расположены индикаторы, устройство сигнализирует об открытой дверце и переполненной корзине.

Оборудование получило опцию реверса. В случае застревания уничтожаемых материалов в режущем блоке активируется обратный ход для их извлечения.

Устройство справляется с резкой бумаги, скоб и скрепок в документации, пластиковых карточек. Скорость уничтожения – 23 мм в секунду. Весь образующийся мусор отправляется в корзинку с объемом 20 литров. Ее нужно своевременно освобождать от отходов.

Уничтожитель бумаг Jinpex JP-3508MD

Заявленный уровень секретности DIN 66399 – Р-3, информация на носителях будет хорошо защищена.

Уничтожитель бумаг Jinpex JP-3508MD – это полезное устройство для использования в офисном помещении, которое позволит избавиться от документов и важных бумаг, потерявших свою ценность.

Обычно в их число входят протоколы, показания свидетелей, медицинские карты, срок давности которых истек, финансовые документы: них нужно измельчать с применением шредера, чтобы не было возможности прочитать фамилии и прочие данные, которые могут повлиять на людей. Уничтожитель позволяет измельчать бумагу в мелкую крошку.

Jinpex JP-3508MD соответствует уровню секретности 5. В лоток подачи помещается 8 листов, что позволит за один раз уничтожить небольшое количество бумаги. Корзина для отходов вмещает 18 литров, поэтому вам не придется каждый раз опустошать ее.

Устройство поддерживает автоматическое начало и конец работы. При заклинивании прибора срабатывает автостоп. Шредер предусматривает автоматический реверс, когда бумага застряла внутри прибора: он выравнивает бумагу, после чего устройство продолжает процесс измельчения.

Уничтожитель бумаг Office Kit S70

Уничтожитель бумаг Office Kit S70 представлен в элегантном серебристом дизайне. Устройство оснащено прочным пластиковым корпусом и вместительной емкостью на 13 л.

Персональный прибор будет полезен в офисе или дома благодаря возможности переработки бумаги со скобами, дисков и пластиковых карт со скоростью 85 мм/сек.

Устройство Office Kit S70 способно одновременно уничтожать до 12 листов бумаги, осуществляя перекрестную нарезку и превращая материалы в частицы размерами 4*35 мм.

Комфортной эксплуатации способствует наличие системы обратного хода и ярких индикаторов готовности к работе и перегрева при длительном использовании. Прибор весит всего лишь 9.9 кг.