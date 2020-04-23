Лучший блендер. REDMOND RSB-M3422

REDMOND RSB-M3422

Moulinex LM811D10 PerfectMix

Стационарный блендер REDMOND RSB-M3422 выглядит достаточно привлекательным и, что самое главное, надежным решением, ведь производитель всегда делал максимально долговечные модели. Если вы покупаете блендер с прицелом на использование в течение многих лет, то стоит брать модель от известного производителя. В этом случае вы получите довольно длительный срок гарантийного обслуживания, что весьма приятно, плюс после него при поломке вам будет намного проще найти нужную деталь для ремонта. Блендер REDMOND RSB-M3422 в этом плане просто идеален, ведь у него есть все необходимое.Устройство может похвастаться мощностью мотора в 750 Вт, емкостью в 0,8 литра, плюс корпус выполнен из металла, что тоже достаточно приятно. Кроме того, стоит отметить, что блендер максимально прост в обращении — есть нулевая скорость, когда гаджет выключен, есть первая и вторая, плюс P. Все, больше никаких дополнительных настроек, трудностей и сложностей — просто берёшь и используешь. Отдельно хотелось бы похвалить производителя за то, что он в комплекте с блендером положил бутылку для путешествий и прогулок — вы можете взбить что-либо и сразу залить в бутылку. Очень удобно.

Kitfort KT-1344

Неоспоримое преимущество блендера Moulinex LM811D10 PerfectMix в достаточно мощном моторе и большом кувшине — если у предыдущей модели кувшин был емкостью всего 0,8 литра, чего вполне хватает на одного-двух человек, то здесь объем кувшина уже 2 литра. Согласитесь, при столь большом объеме можно спокойно готовить достаточно классные блюда на целую семью или на компанию друзей, морозить продукты в холодильнике и так далее. Чем больше объем, тем больше можно сделать за один раз, хотя, конечно, если вы покупаете блендер для себя самого, то двух литров будет даже многовато. С другой стороны, у каждого свои задачи и требования.Мощность у Moulinex LM811D10 PerfectMix тоже выше — 1200 Вт. Этого достаточно, чтобы за десять секунд раздробить крупные продукты в пыль, так что если вы хотите готовить быстро и на большие объемы, то именно этот блендер вам и подойдет. Стоит отметить, что в плане качества исполнения и материалов тоже вопросов никаких нет, это достаточно крутой продукт, надежно собранный и с длительной гарантией. Можно не сомневаться в том, что данное устройство проработает на вашей кухне много лет без каких-либо проблем и трудностей, а нам больше ничего от блендера и не нужно, это же не смартфон.

Philips HR2600

Еще одной достаточно компактной и простой моделью выступает блендер Kitfort KT-1344. Он обладает весьма привлекательным дизайном с удобным переключателем режимов, который можно использовать даже мокрыми руками и он не будет проворачиваться. Также стоит отметить, что объем кувшина здесь составляет 1,5 литра, то есть это приличных размеров емкость, а мощность мотора составляет 800 Вт. Это значит, что в плане мощности данная модель предыдущему решению проигрывает, но это не так уж страшно, так как вам просто нужно будет подержать устройство в рабочем состоянии на несколько секунд дольше, что совершенно не критично.Также стоит отметить, что у блендера имеется металлический корпус, который довольно привлекательно выглядит и обладает прочной сборкой. Такое устройство переживет длительный срок эксплуатации, что для кухонной техники является важнейшим преимуществом. Кроме того, в комплекте с данным блендером идёт достаточно интересная металлическая емкость, которая устанавливается на место стандартного кувшина. В такой емкости можно измельчать какие-то твердые фрукты или овощи, чтобы потом отправить их на разогревание ни плиту, например. Сценариев использования металлического кувшина довольно много на самом деле.

Silanga BL550

Для большинства пользователей блендер является не совсем понятным устройством. Будем честны — многие наши читатели никогда таким устройством не пользовались, они не совсем ещё решили нужен ли им такой продукт, а значит, тратить много денег на подобные радости тоже не хочется. И в этом случае мы настоятельно рекомендуем попробовать блендер Philips HR2600, который является самым доступным решением из всех, что мы можем вам порекомендовать. Дело в том, что компания всегда делала качественные продукты, а теперь выпустила ещё и очень доступное решение, которое при низкой стоимости отлично справляется с поставленными задачами.Управление у блендера максимально простое — вы просто нажимаете на одну из двух кнопок, которые обозначены цифро один или два, выбирая скорость измельчения. После этого снимаете емкость и можете переливать полученный продукт туда, куда вам нужно. Ничего проще придумать уже нельзя, плюс производитель даже дает в комплекте специальную бутылку для прогулок или пробежек — вы можете сделать себе вкусный морс или какой-то коктейль, чтобы потом во время прогулки попивать его, наслаждаясь природой. Если никогда раньше блендером не пользовались, то стоит приобрести именно эту модель, она за свои деньги даст вам все необходимое.

Мы понимаем, что далеко не всем пользователям нужен очень большой блендер с большим кувшином, дабы готовить что-то вкусное на целую семью. Некоторые пользователи покупают блендер для того, чтобы изредка готовить вкусные напитки или коктейли для себя самого, а в этой ситуации особо большой мощный блендер покупать просто нет смысла — вы не будете использовать и половины его мощности, которая заложена в цену. В этой ситуации более оптимальным решением является блендер Silanga BL550, который может похвастаться компактными размерами и отсутствием чего-либо лишнего. Зачем масса режимов, если нужно просто фрукты перемолоть в одну гущу?Объем кувшина у блендера Silanga BL550 достигает 0,55 литра, то есть это вполне себе неплохая емкость для приготовления коктейля или напитка для прогулки. Делать коктейли из свежих фруктов самое оно. Далее, мощность блендера достигает 350 Вт, этого недостаточно для измельчения больших объемов пищи, но для фруктов и овощей в такой емкости этого предостаточно. Также стоит отметить, что блендер выпускают в трех цветовых вариантах, два из которых достаточно яркие, так что вы сможете выбрать устройство, которое вам больше всего по душе. Просто шикарный выбор на тот случай, если вы хотите получить классный гаджет за небольшую сумму денег.