Лучший кухонный миксер. Bosch MFQ 36470

Миксер Bosch MFQ 36470

На рынке представлено множество моделей, обладающих огромным количеством функций и имеющих качественную сборку. Лучшие миксеры от известных производителей можно приобрести в совершенно разных ценовых диапазонах. Для пользователя очень важно отыскать именно ту модель, которая будет максимально соответствовать его запросам качества и цены. Ниже представлены самые популярные ручные кухонные миксеры.

С миксером Bosch MFQ 36470 и начинающий, и опытный кулинар откроет для себя множество интересных и вкусных блюд, основой которых является качественное перемешивание жидких и густых ингредиентов до их однородности.Представленная модель ручного типа обладает компактными габаритами, благодаря которым она не займет много места даже в самом миниатюрном кухонном шкафе. Бело-серебристое оформление корпуса радует взгляд и придется по вкусу любому пользователю. За счет высокой мощности, равной 450 Вт, смешивание ингредиентов займет минимум времени.

Ручной миксер Bosch MFQ 36470 заключен в надежный корпус из пластика, который весьма легок в уходе и устойчив к различным физическим воздействиям. В зависимости от рецептуры и конечного результата, который вы хотите получить, вы сможете выбрать одну из 5 скоростей вращения насадок.

Благодаря специальной кнопки вы сможете легко отсоединить насадки, чтобы отмыть их от остатков замешиваемого теста. В комплекте предусмотрен венчик для взбивания. Имеется турборежим.

Миксер REDMOND RHM-M2108

Модель M2108 оснащена двумя режимами работы:

REDMOND RHM-M2108 – мощный миксер с пятью скоростями работы и турборежимом. Прибор поможет быстро замесить жидкое тесто для блинчиков или густое для пирога, взбить воздушную белковую пенку для крема.Основной режим – 5 скоростей (750-1000 об/мин). Для каждой кулинарной задачи выберите подходящую скорость. Начинайте взбивать или смешивать на небольшой скорости и постепенно увеличивайте ее, чтобы добиться идеальной консистенции. Без особых усилий переключайте скорости прямо в процессе работы с помощью удобного рычага на ручке прибора.

Режим «Турбо» (1100 об/мин) – позволяет моментально активировать максимальную скорость прибора. Турборежим необходим, чтобы сделать смеси более пышными или разбить комочки в жидком тесте.

У миксера два комплекта насадок: один для взбивания (подходят для приготовления фруктовых и молочных коктейлей, кремов и бисквитов, заготовок для безе), а второй для замешивания (удобно использовать для замешивания жидкого теста для оладий, блинов, а также более вязкого теста для пирогов и пиццы).

В прибор устанавливается сразу пара насадок, поэтому миксер в два раза лучше справляется с поставленными задачами. Насадки миксера изготовлены из нержавеющей стали, они надежны и долговечны, не деформируются, легко очищаются под проточной водой или в посудомоечной машине с помощью обычных моющих средств.

Миксер Maxwell MW-1357 R

Миксер оснащен системой защиты от перегрева. Если вы случайно превысите рекомендованное время использования, прибор автоматически отключится. После полного остывания, миксер вновь будет готов к работе. Надежная защита бережет двигатель прибора от случайных поломок и значительно продлевает срок службы миксера.

Миксер Maxwell MW-1357 R позволяет быстро смешать ингредиенты в процессе создания пюре, омлетов, муссов.Для оптимальной организации работы в модели предусмотрено пять скоростей, благодаря чему пользователь без труда может приготовить разнообразные блюда.

Предусмотренные в комплекте венчики для взбивания и крюки для замешивания теста позволят быстро получить безе, крем или суфле. В устройстве реализована функция «Турборежим», которая увеличивает интенсивность воздействия на продукты, что ускоряет процесс работы.

Корпус миксера Maxwell MW-1357 R изготовлен из высококачественного пластика, который характеризуется прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Насадки произведены из надежной нержавеющей стали, благодаря чему сохраняют форму в процессе длительной интенсивной эксплуатации.

Для удобства использования модели предусмотрена эргономичная ручка. Тумблер переключения скоростей, расположенный на верхней части корпуса, также обеспечивает комфортные условия применения.

Миксер Moulinex HM 3108B1

Ручной миксер Moulinex Quick Mix HM3108B1 — простое в эксплуатации устройство, которое оптимально подходит для замешивания ингредиентов, например, для приготовления безе, блинчиков, оладий, коктейлей или крема для десертов.Мощность двигателя составляет 300 Вт, чего достаточно даже для твердых продуктов. Управление моделью осуществляется с помощью удобного механического переключателя, расположенного на рукоятке, поэтому выбрать одну из пяти скоростей можно в процессе работы.

Для создания однородной консистенции в короткий срок имеется турборежим.

Миксер Moulinex Quick Mix HM3108B1 изготовлен из прочного пластика, характеризующегося легкостью и устойчивого к механическим повреждениям. В комплекте поставки предусмотрены венчики и крюк для замешивания вязких жидкостей.

Элементы устройства легко снимаются с помощью специальной кнопки и очищаются в проточной воде традиционным способом. Эргономичная ручка обеспечивает удобный хват и комфортные условия эксплуатации. Устройство работает от электросети с напряжением 220 В.

Миксер Polaris PHM 5015

Миксер Polaris PHM 5015 Crystal мощностью 500 Вт выгодно отличается от конкурентов сочетанием приемлемой стоимостью с высокой функциональностью. Эта модель используется для взбивания и смешивания продуктов в домашних условиях.С помощью металлических венчиков на максимальной скорости вращения взбивают яичные белки и сливки в густую, нежную пену, готовят разнообразные коктейли и сладкие молочные десерты. Обороты средней интенсивности используют для постепенного взбивания кремов для тортов и пирожных, приготовления домашних соусов и майонезов, смешивания ингредиентов для жидкого блинного теста.

Применение насадки в виде спирали с крючком на конце и постепенного наращивания скорости вращения помогут замесить однородное, эластичное, густое тесто для пирогов, пиццы или пельменей.

Для быстрого и качественного взбивания предусмотрен режим турбо, благодаря которому можно буквально за несколько секунд получить густую пену сливок для кофе.

Процесс приготовления порой затягивается и, увлёкшись им, можно не заметить перегрева техники. На такой случай в миксере Polaris PHM 5015 Crystal предусмотрено автоматическое отключение питания.