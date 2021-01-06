Лучший микрофон для стрима. AVerMedia Technologies AM310

Микрофон AVerMedia Technologies AM310

Если вы проводите собственные трансляции, то знаете, насколько важен в этом деле звук. А для хорошего звука нужен качественный микрофон для стрима. Сегодня мы представим рейтинг ТОП 5 микрофонов для стрима, которые точно смогут обеспечить вам качественный звук.

AVerMedia AM310 - это подключаемый plug and play USB-микрофон, который позволяет записывать высококачественный звук для подкастов, потоковой передачи, игр и многого другого. Порадуйте свою аудиторию с более чистым, богатым и теплым записанным звуком.AVerMedia AM310 устанавливается без драйверов и готов к работе сразу после подключения. Просто подключите его к USB-порту на вашем ПК или Mac, и всё готово к записи.

У AVerMedia AM310 есть 3,5-мм разъемом для наушников, который позволяет вам мониторить звук в режиме реального времени, либо слышать аудио с компьютера, используя для этого переключатель на корпусе микрофона. Для удобного контроля громкости наушников есть регулятор с функцией отключения микрофона.

При живом исполнении AVerMedia AM310 позволяет контролировать голос во время стрима. Когда вы подключите AVerMedia AM310 к вашему ПК, он будет распознан как устройство воспроизведения / вывода. Просто подключите наушники к панели AVerMedia AM310 и начните свой прямой эфир.

AVerMedia AM310 предлагает лучшее в своем классе звучание, качество сборки и функциональность. Добавьте больше глубины вашему голосу и поднимите свой канал на следующий уровень.

Микрофон HyperX QuadCast S

Микрофон HyperX QuadCast S — полнофункциональный автономный микрофон, который идеально подходит для начинающих стримеров или подкастеров, которым необходим конденсаторный микрофон с высоким качеством звука. Микрофон оснащен собственным амортизирующим подвесом, который помогает снизить шум окружающей среды, и встроенным поп-фильтром, с помощью которого можно приглушить надоедливые взрывные звуки.

Настройте в соответствии со своими предпочтениями потрясающую RGB-подсветку и динамические эффекты, чтобы создать притягивающий внимание стиль. Изолируйте микрофон от звука непреднамеренных шумов и ударов с помощью эластичной подвески.

Используйте удобную функцию выключения звука и светодиодный индикатор состояния микрофона, чтобы предотвратить возможные проблемы со звуком. Если индикатор горит, микрофон работает. Если индикатор горит, микрофон работает.

Выберите одну из четырех диаграмм направленности (стерео, всенаправленная, кардиоидная, двунаправленная), чтобы оптимизировать настройки вещания и сосредоточиться на звуках, которые вы хотите услышать.

Легко настраивайте чувствительность микрофона QuadCast, повернув регулятор в нижней части.

Микрофон Razer Seiren Emote

Получите отличное качество звука при подключении к ПК, PS4TM или Mac. Микрофон QuadCast S сертифицирован Discord и TeamSpeakTM и работает на основных платформах доставки потокового контента, таких как Streamlabs OBS, OBS Studio и XSplit. Независимо от способа вещания, вы можете быть уверены в том, что вас всегда будет хорошо слышно.

Razer Seiren Emote – компьютерный игровой микрофон профессионального уровня. Он предназначен для стримеров, желающих произвести на аудиторию наилучшее впечатление.Seiren Emote — это уникальное устройство — первый в мире микрофон с интегрированным дисплеем отображающим смайлы. Микрофон подключается при помощи USB-коннектора и позволяет разнообразить ваши онлайн-трансляции, дополнив их упомянутыми выше эмотиконами.

При помощи специального приложения Streamer Companion App, вы сможете добавить еще больше интерактива с вашими зрителями в процессе трансляции. ПО позволяет настроить отдельные триггеры для отображения иконок на дисплее микрофона, которые будут появляться, к примеру, сразу же после добавления новых подписчиков и фолловеров, появления в чате каких-то ключевых фраз или донатов на вашем стриме.

Помимо визуальных эффектов, Razer Seiren Emote представляет собой современный стримерский микрофон, который отличается великолепным качеством исходящего звука. Он использует USB-подключение и гиперкардиоидный тип направленности, что обеспечивает высокую чувствительность и позволяет передавать мельчайшие детали и изменения в интонации вашего голоса. Кроме того, микрофон обладает эффектом подавления шума, что дополнительно улучшает качество звучания вашего голоса и трансляции в целом.

Среди преимуществ микрофона стоит также выделить устойчивую подставку-шокмаунт, которая еще и призвана минимизировать эффект вибрации при его возникновении. Модель Seiren Emote не просто закреплена на гибком штативе, который можно адаптировать для вашего удобства в процессе пользования. Он еще и позволяет непосредственно регулировать высоту микрофона и также, при необходимости, может быть заменен другой подставкой. Чтобы начать работу Razer Seiren Emote, вам не требуется устанавливать дополнительные драйвера и приложения. Благодаря поддержке системы Plug and play, нужно лишь распаковать устройство, подключить его к компьютеру, который быстро распознает микрофон, а затем приступить к трансляции вашего геймплея.

Микрофон Blue Yeti

Если говорить о популярных микрофонах высокого качества, то стоит упомянуть модель Blue Yeti, которая давно покорила аудиторию. Главное преимущество данного микрофона, помимо качества записи, заключается в довольно прочной подставке — она тяжелая, не дает устройству шататься на столе и в целом очень монолитно выглядит.Благодаря этому пользователь получает удобное решение для своего рабочего стола — вы просто ставите микрофон на стол и все, можно пользоваться. Довольно редко владельцы такого микрофона отказываются от стандартной подставки в пользу специализированного решения. Все же зачем докупать дополнительное оборудование, если и так все хорошо.

В плане качества записи у микрофона тоже всё отлично — даже стандартная декоративная решетка неплохо справляется с подавлением шумов и высоких частот, но, конечно, стоит докупить еще дополнительный поп-фильтр для улучшения качества записи.

Кроме того, даже без обработки микрофон довольно достойно записывает голос, что очень полезно для стримов, когда у пользователя нет возможности дополнительно обрабатывать звук на записи. И, конечно, устройство работает по USB — дополнительно докупать какое-то оборудование не нужно, просто подключаете к ПК и все.

Микрофон Trust GXT 256 Exxo

Особенность Trust GXT 256 заключается в наличии разноцветной подсветки решетки, что несомненно добавит стиля вашему интерьеру. Также микрофон просто подключать. Чтобы начать звукозапись, вам достаточно присоединить микрофон с помощью кабеля к своему компьютеру через USB-интерфейс, при этом вам не потребуется установка каких-либо драйверов и дополнительного ПО.Trust GXT 256 — это удобный микрофон, который позволит вам делать высококачественные аудио записи с наилучшим качеством звука, а также порадует разноцветными огнями в фирменном стиле бренда Trust.

Микрофон Trust GXT 256 Exxo USB Streaming Microphone — микрофон, благодаря которому вы сможете записывать звук высокого качества без каких-либо помех и посторонних шумов. Этот микрофон подойдет для решения самых различных задач. С его помощью можно записывать вокал, гитарные партии, интервью, стримы и многое другое. При этом вам будет гарантировано наилучшее качество звука за счет кардиоидной диаграммы направленности для высокоточной записи и чистого звука с минимальным фоновым шумом.

Микрофон обладает эргономичным и стильным дизайном и предусмотренной подсветкой разных 5 цветов в различных вариантах настройки. Он оснащен универсальным 5/8-дюймовым винтовым креплением, совместимым с большинством микрофонных стоек. Также, он имеет разъем для отслеживания отсутствия задержки звука и отличается удобным расположением элементов управления звуком.

В комплектации к Trust GXT 256 идет подвес типа "паук", поп-фильтр и металлическая подставка. Таким образом, его можно разместить где угодно, и процесс работы с микрофоном будет не только приятным, но и удобным.

Он обладает прочной и надежной конструкцией и благодаря своему минималистичному стилю он впишется в любую обстановку. Благодаря ему вы запишите все, что вам необходимо, в самом лучшем качестве и без помех.