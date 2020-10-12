Лучший миксер. Philips HR3740/00 Viva Collection

STARWIND SPM5183/5184/5185/5186/5187/5189

Выбор бытовой техники — всегда сложный процесс, требующий от пользователя больших познаний, понимания качества бренда и прочих мелочей, о которых в интернете почти нет информации. Чтобы упростить вам жизнь, мы решили написать эту статью — она позволяет разобраться в том, на какие модели стоит обращать свое внимание, а на какие — нет.

REDMOND RHM-M2104

Начать стоит с достаточно интересной модели миксера, который выглядит очень дорогим, но на самом деле таковым не является. Дело в том, что производитель решил сделать стационарный миксер в довольно ярком привлекательном дизайне, но стоимость продукта в итоге не такая уж высокая, чтобы потенциальный покупатель переживал о серьезном ударе по семейному бюджету. Более того, стоит отметить, что в плане качества у устройства нет никаких проблем — материалы корпуса прочные и дорогие, покраска хорошая, все движущиеся детали отлично закреплены и прочно находятся на своих местах. В этом плане STARWIND SPM5183 нас очень порадовал.При этом в плане производительности устройство отличное — мощность 1000 Вт, имеются разные насадки для взбивания, даже есть крышка, которая закрывает миску для взбивания и не позволяет различным жидкостям вылетать за ее пределы. Это крайне простое, но эффективное решение, которое позволяет пользователю меньше времени тратить на уборку рабочего места после приготовления пищи. За свои деньги это чуть ли не лучшее решение в сегменте, особенно если вы решили приобретать именно стационарное решение, которое будет стоять на кухне и привлекать внимание. Но, конечно, минус в том, что на кухне под устройство нужно выделять место.

Philips HR3740/00 Viva Collection

Конечно, мы понимаем, что не у всех на кухне есть большое пространство для того, чтобы хранить там море электроники и ставить стационарный миксер посреди стола. Для таких ситуаций, когда место на кухне ограничено, пользователям рекомендуется приобретение более компактных решений, которые можно достать из ящика, воспользоваться, а потом положить обратно. Таких вариантов на современном рынке очень много, они пользуются повышенным спросом и вполне стоят своих денег, так как пользователь получает возможность взбивать продукты для приготовления определенных блюд, а большего требовать от миксера не стоит. Тем более, если качество продукта настолько высокое, что его можно рекомендовать всем и каждому.Важно отметить, что мощность у таких вариантов продукции обычно ниже, чем у стационарных, так как они сами по себе меньше. Например, у REDMOND RHM-M2104 мощность составляет 500 Вт, то есть меньше, чем у предыдущей модели. С другой стороны, стоит сказать, что этого предостаточно, чтобы вы взбивали продукты питания и не ощущали недостатка в мощности. А после того, как работа будет выполнена, вы можете помыть устройство и сложить обратно в ящик — занимать пространство на рабочей поверхности миксер не будет. Проблема только в том, что для данного устройства нужно искать дополнительную емкость.

Bosch MFQ 36460

Достойным конкурентом предыдущей модели выступает миксер Philips HR3740/00 Viva Collection, который при мощности в 450 Вт обладает абсолютно всеми преимуществами, которые нужны для постоянной комфортной работы. Например, пользователь может использовать разные режимы и насадки для того, чтобы получать тот продукт питания, который нужен для приготовления определенного блюда. Более того, нужно отметить, что благодаря малой относительно конкурентов мощности у продукта не будет проблем с брызгами и прочими неприятностями на рабочем месте — достаточно подобрать глубокую емкость, дабы всё необходимое поместилось без проблем. Важно также отметить, что в комплекте емкость не идет.Пользователи, которые приобретают данную модель миксера, отмечают, что производитель вложил массу усилий в разработку удобного и прочного решения для кухни — вам не нужно будет переживать о том, что корпус хрустит в руках или что лопасти работают не синхронно. Это все исправлено инженерами, которые создавали отличное решение. И, что самое приятное, пользователь получает крайне доступный продукт — стоимость этого миксера лишь слегка переваливает за три тысячи рублей, то есть, это весьма доступное решение, за которое действительно можно смело отдать свои деньги.

Kitfort KT-1348

Неким промежуточным вариантом между крупным стационарным миксером и мобильной версией является устройство Bosch MFQ 36460, которое тоже стоит разумных денег, занимает на рабочем пространстве относительно мало места, при этом является все же стационарным решением с большой мощностью и собственной чашей для взбивания чего-либо. Конечно, мы обратили внимание на эту модель исключительно по той причине, что за свои деньги это лучшее, что можно найти. Весит миксер всего 1,9 килограмма, при этом его мощность достигает 450 Вт, он довольно стильно смотрится, у него имеется привлекательный корпус из белого пластика, два комплекта лопастей и мелкие бонусы.К примеру, устройство может работать на разных скоростях, что позволяет взбивать разные виды блюд с большим комфортом, да и не будет необходимости включать максимальную скорость, пачкая окружающее пространство. Среди доступных стационарных решений это действительно лучшая модель, которую можно смело порекомендовать абсолютно всем желающим. Найти что-то более привлекательное будет очень проблематично, особенно когда речь заходит о качественных продуктах топового уровня от известных производителей, а не о китайских вариантах.

Завершать нашу статью будет, пожалуй, лучший миксер на современном рынке. Конечно, мы не берем в расчет варианты флагманского уровня, которые стоят столько же, сколько флагманские смартфоны топовых брендов. Речь идет о тех устройствах, которые мы можем посоветовать потенциальному покупателю, так как за эту сумму он получает шикарный набор функций и возможностей. Именно по этой причине Kitfort KT-1348 является идеальным стационарным устройством — мощность в 1200 Вт, своя чаша и специальная крышка, накрывающая ее, позволяют взбивать что-угодно с особой эффективностью. При такой мощности проблем у пользователя точно не возникнет. Уже этого достаточно, чтобы мы могли модель посоветовать к приобретению.Конечно, помимо этого у устройства есть и другие особенности, на которые стоит обратить своё внимание. Например, нам очень понравилась конструкция, которая погружает лопасти в чашу — она довольно крупная, прочная и дает возможность погружать лопасти плавно, что крайне важно, если вы хотите запускать работу устройства вне жидкости. Также на боковой панели размещена специальная «крутилка» для смены режимов работы — очень удобное расположение на самом деле. Минуса два — это более дорогой вариант, модель стоит почти шестнадцать тысяч рублей, плюс для стационарного миксера нужно много места на столешнице.