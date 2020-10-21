Лучший планетарный миксер. Kitfort KT-1391

Миксер Kitfort KT-1391

Представляем Вашему вниманию рейтинг кухонных машин и планетарных миксеров. Подобранные модели по своему функционалу и техническим характеристикам оптимально подходят для ежедневного применения и заслуженно пользуются спросом среди покупателей.

Современный, мощный и очень тихий цельнометаллический планетарный миксер Kitfort КТ-1391 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, мусс, замесить жидкое тесто для блинов и крутое для пельменей.В комплекте идут 3 насадки для взбивания, приготовления пюре и крюк для замеса крутого теста.

У миксера предусмотрено 8 скоростей работы. У него есть таймер прямого и обратного отсчёта. По таймеру прямого отсчёта вы можете засечь время, таймер обратного отсчёта позволяет установить время смешивания, по истечении которого прибор выключится сам.

Миксер оснащён чашей ёмкостью 5,2 л. Она прочная, изготовлена из нержавеющей стали, и в ней можно смешивать даже горячие ингредиенты. На чаше есть удобная ручка. Крышка предотвращает разбрызгивание и позволяет добавлять ингредиенты прямо во время работы.

Благодаря оригинальной форме, цветовому исполнению и полностью металлическому корпусу планетарный миксер КТ-1391 станет звездой на кухне! Миксер тяжелый, имеет прорезиненные ножки, что обеспечивает устойчивость прибора во время смешивания и взбивания.

Миксер Philips HR3750/00 Viva Collection

Миксер Philips HR3750/00 значительно сокращает время приготовления теста для всевозможных пирогов, кексов, тортов и блинов.Устройство стационарного типа поставляется вместе с чашей объемом 3 литра и насадками двух видов.

Благодаря конусообразному приспособлению тесто насыщается пузырьками воздуха, что способствует получению нежной консистенции.

С помощью крюков можно замесить густую массу до однородного состояния. Электропривод обеспечивает вращение чаши, что отвечает за тщательное перемешивание ингредиентов.

Миксер Philips HR3750/00 оснащен двигателем мощностью 450 Вт. В зависимости от густоты теста и этапа приготовления пользователь выбирает одну из пяти рабочих скоростей. При необходимости можно активировать турборежим, при котором достигается максимальная интенсивность вращения.

Миксер фиксируется на поверхности с помощью присосок, которые обеспечивают ему максимальную устойчивость. Как насадка-крюк, так и венчик отсоединяются одним простым нажатием на кнопку. При производстве миксера использованы качественные и безопасные материалы.

Миксер Gemlux GL-SM312

Планетарный миксер Gemlux GL-SM312 - кухонный прибор, который быстро замесит тесто, взобьет белки, сливки, кондитерские кремы и выполнит множество других кухонных операций.Если домашняя выпечка – ваш конёк и вы обожаете удивлять близких кулинарными шедеврами, вам обязательно нужен такой надежный помощник. Цельнометаллический привод обеспечивает высокую надежность и длительную бесперебойную работу. Для снятия и установки металлической чаши, рабочая головка откидывается нажатием специальной кнопки.

В миксер добавлена дополнительная насадка - кондитерский битер с силиконовыми кромками, для более тщательного и быстрого приготовления кондитерских смесей и кремов. Всего в комплектацию входит 4 насадки: венчик, битер, крюк для теста и кондитерский битер - теперь возможности планетарного миксера Gemlux GL-SM312 стали ещё шире.

Модель представлена в широкой цветовой гамме. Это позволит подобрать планетарный миксер для самого изысканного интерьера.

Одно из важных преимуществ планетарного миксера Gemlux GL-SM312 над ручными миксерами заключается в том, что в процессе работы его не нужно держать в руках. Планетарное вращение насадок обеспечивает неизменно высокое качество вымешивания теста и взбивания пищевых смесей по всему объему. Тесто получается гладким и эластичным, а кремы и муссы – легкими и воздушными.

Миксер MAUNFELD MF-431BG/BK/CH/S

Нельзя не отметить универсальность планетарного миксера Gemlux GL-SM312, он имеет несколько скоростных режимов и укомплектован четырьмя насадками (венчиком, плоским битером, крюком и кондитерских битером), позволяющими выполнять самые разнообразные операции по взбиванию и перемешиванию продуктов.

Планетарный миксер MAUNFELD MF-431BG станет незаменимым помощником на любой кухне, который позволит в считаные минуты довести до однородного состояния как густое, так и жидкое тесто, а ещё взбить пышный крем из белков или сливок. Прибором очень удобно пользоваться, ведь в процессе его работы ваши руки остаются свободными.Панель управления представлена механическим поворотным регулятором. Прокрутите его по часовой стрелке, чтобы выбрать одну из шести скоростей, или против неё – для активации импульсного режима.

Надёжная защитная система автоматически отключит устройство при риске перегрева. За счёт наличия противоскользящих накладок на основании модель максимально устойчиво фиксируется на поверхности стола.

Изготовленная из качественной нержавеющей стали чаша готова вместить в себя 5 литров продукта.

Комплектация: крюк для теста, венчик для взбивания, насадка для перемешивания, крышка на чашу.

Миксер предельно прост в обслуживании. Внешнюю часть его корпуса необходимо периодически протирать слегка влажной тканевой салфеткой. Комплектующие, взаимодействующие с пищей, можно мыть с гелем для посуды.

Миксер HIBERG MP 1040 D

Миксер Hiberg MP 1040 DB понадобится тем, кто всерьез увлекается кулинарией, в особенности, изготовлением кондитерских изделий. Это мощная модель, способная работать без участия пользователя: от него требуется только загрузить продукты в чашу, выбрать нужный режим и насадку и установить время. Дальше прибор все сделает сам.В арсенале Hiberg MP 1040 DB есть венчик для взбивания сливок, яиц, белков, суфле и прочих легких смесей, лопатка для замешивания жидкого теста: блины, бисквит, а также крюк для густого хлеба, пряника или же пасты.

Чаша объемом 4 л позволяет готовить большие порции. Такой миксер можно использовать и на небольших производствах: мини-пекарнях и кондитерских точек.

Управление при помощи сенсорных кнопок, покрытых сплошной пленкой, что облегчает уход за прибором. На дисплее отображается оставшееся время, остановить процесс можно в любой момент.

Прибор надежный, эргономика продуманная, есть защитная крышка над чашей, предупреждающая разбрызгивание. С его помощью легко взбить тесто на блины, бисквит, кекс, пирог или аккуратно смешать нужные ингредиенты, используя одну из шести скоростей прибора. Присутствует турборежим для более тщательного взбивания. Высокая мощность гарантирует качественную и стабильную работу прибора. Несмотря на многофункциональность и высокую производительность, миксер не займет много места на кухне.