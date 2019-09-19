MIJIA принтер от Xiaomi

Традиционный дизайн от Xiaomi, принтер поставляется в портативном исполнении. На борту процессор 4 ядра с частотой 1.2 ГГц. Благодаря мощной функции преобразования файлов WPS в режиме реального времени он может легко осуществлять удаленную печать мобильных и облачных файлов.

Точность печати струйного принтера Xiaomi Mi может достигать 4800x1200 точек на дюйм, а также можно четко печатать тонкую линию 0,1 мм. Уникальная конструкция тракта подачи бумаги поддерживает различные материалы для печати и бумагу разных размеров.

Внутри коробки находится набор картриджей для принтеров, имеющих четыре разных цвета чернил, а именно: голубой, пурпурный, желтый и черный. Чернильные картриджи имеют цветовую кодировку, поэтому неправильный цвет не добавляется в аппарат.

Картриджи меняются очень легко. По заявлению производителя, набор чернильных картриджей поддерживает 9500 страниц цветной печати, а также 3200 страниц черно-белой печати.

Стоимость принтера $ 141.