MIT разработал новую систему TurboTrack для точного отслеживания объектов

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новую систему, которая либо улучшит качество и точность робототехники, либо приведет к неизбежной гибели человечества от рук механических роботов.

Используя метки RFID, исследователи смогли сделать роботов более эффективными и точными при отслеживании движущихся объектов. Разработка имеет большое значение для будущего беспилотных летательных аппаратов, производственных роботов и многих других приложений. Система, которая будет представлена ​​в документе на симпозиуме USENIX по проектированию и внедрению сетевых систем, удивительно проста и нова. RFID-метки применяются к объекту и обеспечивают сигнал, который дает роботу более точное представление о том, где находится его цель. Система может потенциально заменить компьютерное зрение, которое часто ограничено тем, что находится в пределах его видимости, и может потерять отслеживание объектов в загроможденных и быстро движущихся ситуациях. Радиочастоты, с другой стороны, могут быть определены через стены и другие препятствия. По словам исследователей, роботы, использующие систему, могут определять местоположение объектов в течение 7,5 миллисекунд с диапазоном ошибок менее одного сантиметра. Система, которую исследователи называют TurboTrack, имеет большой потенциал для использования в производстве. Это может помочь избежать несчастных случаев на производстве.