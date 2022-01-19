MSI представила микрофон IMMERSE GV60

MSI объявляет о выпуске нового микрофона для профессионального стриминга - IMMERSE GV60.

Алюминиевый микрофон с матовым покрытием мгновенно превращает любую установку в студию, обеспечивая бескомпромиссное качество записи с частотой дискретизации высокого разрешения 24 бит/96 кГц. Оснащенный несколькими конденсаторными микрофонами, GV60 обеспечивает универсальность для адаптации к любой ситуации благодаря 4 различным режимам для легкой записи пения, подкастов, интервью, встреч и потоковой передачи игр. GV60 готов к записи на любой платформе после подключения кабеля USB-C к USB-A, нет необходимости устанавливать ПО или драйвера. Микрофон снащен встроенным разъемом 3,5 мм.

Поступит новинка в продажу по цене 129,99 долларов.
Комментарии и отзывы MSI IMMERSE GV60
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