Маленький и быстрый моно-лазерный принтер - HP LaserJet Pro M15w

Сегодня HP выпустила LaserJet Pro M15w, преемника M12w, который мы впервые увидели в 2016 году. С размерами 346 x 348 x 280 мм и весом 3,8 кг миниатюрный принтер M15w считается самым маленьким моно-лазерным принтером в своем классе.

Принтер обеспечивает скорость печати 19 страниц в минуту и максимальное разрешение печати 600 x 600 т / д. Он также оснащен лотком для бумаги на 150 листов и выходным лотком на 100 листов. Разработанный как персональный принтер, он поставляется с портом USB 2.0 и имеет поддержку Wi-Fi 802.11b / g / n. Он также поддерживает Wi-Fi Direct (поэтому вам не нужна точка беспроводного доступа), а также работает с протоколами и службами, такими как Apple AirPrint, Mopria и Google Cloud Print. Хотя в принтере нет встроенного сканера, вы можете сканировать со смартфона и распечатать его через мобильное приложение HP Smart.

HP LaserJet Pro M15w поставляется в комплекте с черным тонер-картриджем. Он будет доступен в магазинах с 1 августа за 119$.