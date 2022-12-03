Медицинский туризм в Санкт-Петербурге: где отдохнуть и поправить здоровье

Артем Костенко, фото автораВ городе на Ниве прошел X юбилейный «Петербургский Международный Форум Здоровья», на котором различные представители отрасли продемонстрировали свои новинки: медицинскую мебель, биомеханические протезы, коляски, устройства для массажа, различные виды антисептиков, пищевые добавки, одежду для врачей, диагностическое оборудование на основе ИИ, ортопедические стельки, лекарства и многое другое, а любой желающий мог совершенно бесплатно пройти экспресс-диагностику своего организма. Также наше внимание привлекла одна из дискуссий, в ходе которой обсуждался медицинский туризм.

«Решение правительства города впервые в стране создать Агентство медицинского туризма стало отправной точкой для продвижения этого вида отдыха в Северной столице, – заявила председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Юлия Кузенская. – Мы провели стратегическую сессию, усадив за один стол представителей медицинских учреждений, санаторно-курортных комплексов и ведущих туроператоров. По итогам был разработан ряд туристических продуктов, в рамках которых можно посмотреть достопримечательности, посетить музеи, а также поправить здоровье, подготовиться к рождению ребенка или ЭКО, пройти детокс-терапию или медицинское обследование».

X-Clinic

Действительно, почему бы не совместить приятное с полезным? Оказывается, в Петербурге есть целый курортный район с более чем 30 санаториями на любой вкус и кошелек, а ежегодно сюда приезжают поправить здоровье около трехсот тысяч человек. Мы решили посетить эти курорты с журналистской инспекцией, чтобы поделиться с вами своими наблюдениями и впечатлениями.Первой в нашем маршруте оказалась клиника адаптационной медицины X-Clinic в поселке Репино на самом берегу Финского залива. Гостям предлагают заселиться в 75 великолепных многокомнатных номеров площадью до 115 кв. м с парой санузлов, огромными лоджиями, минисауной, процедурным кабинетом, камином, качественной мягкой мебелью и плазмой на половину стены. Постояльцы даже могут выбрать жесткость для своих подушек и матраса. Не зря здесь любят останавливаться Нона Гришаева, Виктор Дробыш, Агата Муцениеце, а прямо при нас заехал Ян Цапник с супругой.

В ресторане предлагается пятиразовое «правильное» питание, где доминируют овощи, морепродукты, яйца и каши на кокосовом молоке. Вместо сахара дают мед, взамен соли – водоросли, кофе меняют на травяные чаи, хлеб исключительно безглютеновый, а алкоголь под строжайшим запретом. В общем, праздник для девушек, а вот мужчинам калорий может не хватить. В свободное время можно занятий йогой, посетить SPA-зону, спортивный зал с новейшим оборудованием, а также открытый бассейн на крыше, где благодаря подогреву, купаться можно даже зимой. На территории имеется магазин с БАДами, ногтевой сервис и парикмахерская.

X-Clinic предлагает 22 оздоровительные программы, включая реабилитацию после COVID-19, очистку организма, общее укрепление здоровья, а также Body&Mind, восстанавливающую физическое и психоэмоциональное состояние. Применяются гипербарические камеры, ванны бесконтактного гидромассажа, лазерное омоложение, транскраниальная стимуляции мозга, ингаляции атомарным водородом и гелием, сипап-, свето-, герудо-, магнито- и ксенонотерапии. При помощи сканирования головного мозга, замеряются показатели пациента, после чего пишутся индивидуальные алгоритмы для биоакустистических и аудиовизуальных стимуляторов. Разнообразные виды массажей могут провести прямо в номере. Имеется собственная лаборатория для анализов, кабинеты УЗИ и полный штат врачей-специалистов. Помимо стационарного, ведется и амбулаторный прием.

Санаторий «Сестрорецкий курорт»

Сутки проживания в X-Clinic без лечения стоят от 15 до 70 тыс. рублей, а, например, вместе с 10-дневной детокс-программой ценник будет уже от 500 тыс. до 1.1 млн рублей. Номерной фонд обычно заполнен на четверть, поэтому очереди отсутствуют. Клиника подойдет людям, привыкшим к высшему классу обслуживания.Следующей остановкой стал сосновый бор на берегу моря, где расположился санаторий «Сестрорецкий курорт», известный своими минеральными водами и лечебной грязью. Хотя эта здравница была основана еще в 1898 году, все оборудование современное, в корпуса выглядят новыми. Здесь можно просто отдыхать, лечиться или посещать санаторий амбулаторно. Среди постояльцев много детей и пожилых людей.

Доступны номера разной комфортности, причем разброс цен небольшой. Комнаты просторные, вся мебель новая, есть оборудование для инвалидов. В ресторане трехразовое питание осуществляется по меню: есть как вегетарианские, так и высококалорийные блюда. Для детей организован клуб, есть библиотека, концертный зал, караоке. В свободное время можно принять участие в различных спортивных играх или посетить экскурсии. «Фишкой» курорта можно назвать бассейн, наполненный минеральной водой.

Главные направления работы – профилактика заболеваний сердца и опорно-двигательного аппарата, нервной, пищеварительной и половой систем, а также реабилитация после операций. В наличие также общеукрепляющие и детокс-программы, ведется сопровождение беременных. Доступно более 250 различных процедур, включая баро- и галокамеру, несколько саун, кедровые бочки, массаж, разнообразные физиотерапевтические методы. Особый упор делается на грязелечение, которое позволяет достичь положительной динамики при многих хронических заболеваниях.

Санаторий «Балтийский берег»

Проживание без лечения обойдется от 3.5 тыс. рублей в сутки, а 10-дневная общеоздоровительная программа оценена в 49-65 тыс. рублей. Это очень доступно, учитывая большое количество медицинских услуг, хорошие номера, достойное питание и ресурсы местной природы. А еще курорт участвует в программе 20% кэшбэка и имеет систему скидок.«Балтийский берег» – типичный советский санаторий со всеми его плюсами и минусами, расположенный в поселке Зеленогорск на северном берегу Финского залива. Открыт он был в 1980 году как профилакторий Петербургского метро, а с 2006 года получил статус санаторно-курортного учреждения. Зданию требуется косметический ремонт. Являясь частью Петербургского метрополитена, он также проводит полное медицинское сопровождение его сотрудников.

Постояльцам предлагается 235 однокомнатных (на одного и двух человек) и двухкомнатных (на двух человек) номеров. Комнаты небольшие, но светлые и аккуратные, мебель простая, часть оборудована для удобства людей с ограничениями. Предлагается трехразовое питание: общее, диетическое и для тех, кто не переносит глютен. В свободное время можно посетить песчаный пляж, бассейн, SPA-комплекс, парк с хвойными деревьями, спортзал, библиотеку, игровую комнату или концертный зал.

Специализируются здесь на профилактике профессиональных заболеваний. Предлагается большой перечень лечебных процедур: грязелечение, разнообразные ванны, лечебные души, крио-, магнито-, арома- и спелеотерапия, массаж, озокеритолечение, лечебная физкультура и прочие. Постояльцы могут получить лечение органов дыхания и слуха, кровообращения, пищеварения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата, синдрома хронической усталости и псориаза, есть также реабилитация после COVID-19, косметологическая программа и общеукрепляющий комплекс.

Санаторий «Черная Речка»

Цена 10-дневной путевки 40-60 тыс. рублей. Работает программа 20% кэшбэка и различные социальные программы, а работники Петербургского метро получают скидку до 90%. «Балтийский берег» подойдет тем, кто хочет получить максимальное количество процедур за минимальную стоимость.«Черная Речка» – самый крупный в России центр кардиологической реабилитации, построенный еще в 1958 году. Хотя внешний вид здравницы оставляет желать лучшего, работающие здесь специалисты придерживаются мировых стандартов диагностики и лечения. Санаторий рассчитан на одновременное проживание 400 человек. Номера четырех категорий средние по размеру, обстановка недорогая, почти все оборудованы под людей с проблемами здоровья. Питание осуществляется 4 раза в сутки по четырем категориям: при болезнях сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, сахарном диабете и нарушениях обменных процессов. При необходимости, диетологи могут разработать индивидуальное меню.

Помимо основного направления, здесь также проводят лечение метаболического синдрома, остеохондроза, сахарного диабета и храпа, реабилитацию после COVID-19 и комплексную диагностику, есть программы, направленные на преодоление стресса, корректировку массы тела и общеоздоравливающего действия. Лечение включает медикаментозную и физиотерапию, реабилитацию, коррекцию факторов риска и образа жизни, изменение психологического статуса. Проводятся лекции на тему профилактики и лечения заболеваний, дыхательная и лечебная гимнастики, скандинавская ходьба и лыжные прогулки, есть зал с тренажерами.

Пансионат Ветеранов науки РАН

Восстановительная программа на 10-дней обойдется в 68 тыс. рублей, по направлению предоставляются льготные условия, санаторий участвует в программе кэшбэка. Если есть серьезные проблемы с сердцем, то нужно ехать именно сюда на реабилитацию ¬– таково мнение представителей всех санаториев, которые мы объехали.Пансионат был построен в 1974 году в городе Пушкин для отдыха заслуженных деятелей науки, а в наши дни получил статус санаторно-курортного и реабилитационного центра. Здание требует хорошего ремонта. Здесь 80 небольших номеров (обычных и повышенной комфортности) с недорогой обстановкой. Часть оборудована для малоподвижных граждан. Питание трехразовое и учитывает различные диеты. Организовываются автобусные экскурсии по Екатерининскому и Александровскому дворцам, проводится концерты и киносеансы. В большой библиотеке хранятся научные работы бывших постояльцев. Есть собственная территория с парком и дорожками для скандинавской ходьбы. Договор с соседним отелем дает возможность посещать бассейн и SPA-зону.

Здесь специализируются на реабилитации после инсультов, травм, COVID-19 и заболеваний нервной системы, а также ведется уход за пожилыми и маломобильными гражданами. В штате работают врачи основных направлений, есть массаж, лечебная физкультура, разнообразные ванны, оксигенотерапия, гидромассаж, проводится лечение храпа. «Фишкой» пансионата является использование собакотерапии. В санатории проводят лабораторные тесты, делают УЗИ всех органов, осуществляют ежедневный мониторинг состояния здоровья, проводят беседы с психологом. Для желающих организован амбулаторный прием.

Санаторий «Белые ночи»

Цена за 10 суток пребывания составляет 36 - 85 тыс. рублей. Есть социальные скидки, а для работников РАН – бесплатные квоты. Пансионат хорошо подойдет для отдыха пожилым людям, тем кому требуется сиделка, а также тем, кто без ума от собак.Еще один курорт Сестрецка, открытый в 1988 году на берегу Балтийского моря. Высокие стандарты комфорта и предлагаемых медицинских услуг быстро сделали его излюбленной здравницей многих советских руководителей. Состояние корпусов хорошее. Широкие коридоры обставлены различными растениями: постояльцы могут не только полюбоваться на цветы, но и сорвать ананас, лимон или фейхоа. Распорядок организован таким образом, чтобы исключить образование очередей.

Постояльцам предлагается 136 номеров на любой вкус: однокомнатные (одноместные и двухместные), двухкомнатные, трехкомнатные и даже четырехкомнатные люксы с дорогой мебелью и фарфором. Даже самые дешевые варианты очень просторные и имеют хорошую обстановку. В местном ресторане осуществляется заказное трехразовое питание: можно выбрать как диетические блюда, так и высококалорийные. В свободное время можно сходить на пляж, поплавать в панорамном бассейне, потренироваться в тренажерном зале, посетить мастер-класс, погулять по саду с сакурой, сыграть в настольные игры, почитать, посмотреть концерт или фильм. В штате также имеется собственный экскурсовод.

Главные направления работы – кардиология, неврология, ортопедия, косметология и диетология, есть программы реабилитации после COVID-19 и общего оздоровления. Для лечения применяются грязи с разных уголков Земли, ванны (водные, кислородные и углекислые), лечебные души, разные виды массажей (общий, лимфодренажный, антицеллюлитный, стоун и другие), лечебная физкультура, магнитотерапия, светолечение, электропроцедуры, карбокситерапия и многое другое. Особым ценителям предлагают винное обертывание.

Реабилитационный центр «Спутник в Комарово»

Проживание с базовой 10-дневной программой обойдется в 65 тыс. рублей, а если хотите всего на максимум, то придется заплатить уже 200 тыс. рублей. Для постоянных гостей действует система скидок и программа кэшбэка. На наш взгляд, «Белые ночи» остается одним из лучших мест для отдыха в Северной столице, сочетающее комфортабельные номера, отличное питание, большое количество лечебных и расслабляющих процедур, а также правильно организованный досуг. На днях Законодательное собрание Петербурга одобрило приватизацию санатория, который будет выставлен на торги со стартовой ценой в 1.5 млрд рублей. Надеемся, что смена владельца никак не отразится на качестве услуг.Финальной точкой нашего путешествия стал высококлассный реабилитационный центр «Спутник в Комарово», открытый на базе геронтологического центра в 2018 году. Целевая аудитория – это люди, перенесшие серьезные заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, сложные переломы, онкологию, тяжелую форму COVID-19, попавшие в ДТП, а также имеющие когнитивные нарушения.

Под каждого больного составляется собственная программа восстановления, разрабатывается меню и даже адаптируется номер, а на каждого постояльца приходится по три медицинских специалиста. Всего тут 56 просторных одно- и двухкомнатных номеров, оборудованных для маломобильных и даже лежачих людей. Питание осуществляется пять раз в день.

Тут часто помогают людям, которым отказывают в других местах. За здоровьем каждого постояльца следит большой штат врачей-специалистов, проводятся занятия по лечебной физкультуре, массаж и физиотерапевтические процедуры. Эрготерапевт учит заново совершать элементарные для многих вещи: пользоваться вилкой и ложкой, одеваться и завязывать себе шнурки. Благодаря бассейну с регулируемым дном, удается проводить водные процедуры, независимо от состояния пациента. Для людей с когнитивными расстройствами проводится поддерживающая реабилитация, включающая медикаменты, психологическую помощь и транслингвальную нейростимуляцию. С постояльцами гуляют и рисуют, проводят мастер-классы и экскурсии, контролирует уровень тревоги.

Вывод

10 дневное восстановление обойдется в 155-250 тыс. рублей в зависимости от тяжести пациента, если необходим просто уход, тогда стоимость снижается до 100-200 тыс. рублей, а проживание сопровождающего обойдется в 36 тыс. рублей. Если нужен обычный отдых, то лучше обратиться в другие курортные организации, а вот когда требуется серьезная реабилитация или помощь больным с когнитивными расстройствами, то «Спутник в Комарово» – это один из лучших вариантов.Как видим, для релаксации и восстановления здоровья в Санкт-Петербурге найдется много мест на любой вкус и кошелек. Размеренный и недорогой отдых ждет постояльцев пансионата Ветеранов науки РАН. Хотите максимум процедур за минимальные деньги – обращайтесь в «Балтийский берег». Нужен и комфорт, и лечение – добро пожаловать в «Сестрорецкий курорт». Оценить, как отдыхало советское руководство можно в санатории «Белые ночи». Реабилитацию после сердечно-сосудистых заболеваний лучше всего пройти в «Черной Речке». Для восстановления после других серьезных неприятностей, включая когнитивные нарушения, звоните в «Спутник в Комарово». Ну а для тех, кто привык жить по высшему разряду, будут чувствовать себя как дома в X-Clinic. Благодаря открытию новых туристических программ, теперь стало еще проще совместить медицинский туризм с посещением достопримечательностей Санкт-Петербурга.