Медицинский туризм в Санкт-Петербурге: где отдохнуть и поправить здоровье

Артем Костенко, фото автора
В городе на Ниве прошел X юбилейный «Петербургский Международный Форум Здоровья», на котором различные представители отрасли продемонстрировали свои новинки: медицинскую мебель, биомеханические протезы, коляски, устройства для массажа, различные виды антисептиков, пищевые добавки, одежду для врачей, диагностическое оборудование на основе ИИ, ортопедические стельки, лекарства и многое другое, а любой желающий мог совершенно бесплатно пройти экспресс-диагностику своего организма. Также наше внимание привлекла одна из дискуссий, в ходе которой обсуждался медицинский туризм.

«Решение правительства города впервые в стране создать Агентство медицинского туризма стало отправной точкой для продвижения этого вида отдыха в Северной столице, – заявила председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Юлия Кузенская. – Мы провели стратегическую сессию, усадив за один стол представителей медицинских учреждений, санаторно-курортных комплексов и ведущих туроператоров. По итогам был разработан ряд туристических продуктов, в рамках которых можно посмотреть достопримечательности, посетить музеи, а также поправить здоровье, подготовиться к рождению ребенка или ЭКО, пройти детокс-терапию или медицинское обследование».

Действительно, почему бы не совместить приятное с полезным? Оказывается, в Петербурге есть целый курортный район с более чем 30 санаториями на любой вкус и кошелек, а ежегодно сюда приезжают поправить здоровье около трехсот тысяч человек. Мы решили посетить эти курорты с журналистской инспекцией, чтобы поделиться с вами своими наблюдениями и впечатлениями.

X-Clinic

Первой в нашем маршруте оказалась клиника адаптационной медицины X-Clinic в поселке Репино на самом берегу Финского залива. Гостям предлагают заселиться в 75 великолепных многокомнатных номеров площадью до 115 кв. м с парой санузлов, огромными лоджиями, минисауной, процедурным кабинетом, камином, качественной мягкой мебелью и плазмой на половину стены. Постояльцы даже могут выбрать жесткость для своих подушек и матраса. Не зря здесь любят останавливаться Нона Гришаева, Виктор Дробыш, Агата Муцениеце, а прямо при нас заехал Ян Цапник с супругой.

В ресторане предлагается пятиразовое «правильное» питание, где доминируют овощи, морепродукты, яйца и каши на кокосовом молоке. Вместо сахара дают мед, взамен соли – водоросли, кофе меняют на травяные чаи, хлеб исключительно безглютеновый, а алкоголь под строжайшим запретом. В общем, праздник для девушек, а вот мужчинам калорий может не хватить. В свободное время можно занятий йогой, посетить SPA-зону, спортивный зал с новейшим оборудованием, а также открытый бассейн на крыше, где благодаря подогреву, купаться можно даже зимой. На территории имеется магазин с БАДами, ногтевой сервис и парикмахерская.

X-Clinic предлагает 22 оздоровительные программы, включая реабилитацию после COVID-19, очистку организма, общее укрепление здоровья, а также Body&Mind, восстанавливающую физическое и психоэмоциональное состояние. Применяются гипербарические камеры, ванны бесконтактного гидромассажа, лазерное омоложение, транскраниальная стимуляции мозга, ингаляции атомарным водородом и гелием, сипап-, свето-, герудо-, магнито- и ксенонотерапии. При помощи сканирования головного мозга, замеряются показатели пациента, после чего пишутся индивидуальные алгоритмы для биоакустистических и аудиовизуальных стимуляторов. Разнообразные виды массажей могут провести прямо в номере. Имеется собственная лаборатория для анализов, кабинеты УЗИ и полный штат врачей-специалистов. Помимо стационарного, ведется и амбулаторный прием.

Сутки проживания в X-Clinic без лечения стоят от 15 до 70 тыс. рублей, а, например, вместе с 10-дневной детокс-программой ценник будет уже от 500 тыс. до 1.1 млн рублей. Номерной фонд обычно заполнен на четверть, поэтому очереди отсутствуют. Клиника подойдет людям, привыкшим к высшему классу обслуживания.

Санаторий «Сестрорецкий курорт»

Следующей остановкой стал сосновый бор на берегу моря, где расположился санаторий «Сестрорецкий курорт», известный своими минеральными водами и лечебной грязью. Хотя эта здравница была основана еще в 1898 году, все оборудование современное, в корпуса выглядят новыми. Здесь можно просто отдыхать, лечиться или посещать санаторий амбулаторно. Среди постояльцев много детей и пожилых людей.

Доступны номера разной комфортности, причем разброс цен небольшой. Комнаты просторные, вся мебель новая, есть оборудование для инвалидов. В ресторане трехразовое питание осуществляется по меню: есть как вегетарианские, так и высококалорийные блюда. Для детей организован клуб, есть библиотека, концертный зал, караоке. В свободное время можно принять участие в различных спортивных играх или посетить экскурсии. «Фишкой» курорта можно назвать бассейн, наполненный минеральной водой.

Главные направления работы – профилактика заболеваний сердца и опорно-двигательного аппарата, нервной, пищеварительной и половой систем, а также реабилитация после операций. В наличие также общеукрепляющие и детокс-программы, ведется сопровождение беременных. Доступно более 250 различных процедур, включая баро- и галокамеру, несколько саун, кедровые бочки, массаж, разнообразные физиотерапевтические методы. Особый упор делается на грязелечение, которое позволяет достичь положительной динамики при многих хронических заболеваниях.

Проживание без лечения обойдется от 3.5 тыс. рублей в сутки, а 10-дневная общеоздоровительная программа оценена в 49-65 тыс. рублей. Это очень доступно, учитывая большое количество медицинских услуг, хорошие номера, достойное питание и ресурсы местной природы. А еще курорт участвует в программе 20% кэшбэка и имеет систему скидок.

Санаторий «Балтийский берег»

«Балтийский берег» – типичный советский санаторий со всеми его плюсами и минусами, расположенный в поселке Зеленогорск на северном берегу Финского залива. Открыт он был в 1980 году как профилакторий Петербургского метро, а с 2006 года получил статус санаторно-курортного учреждения. Зданию требуется косметический ремонт. Являясь частью Петербургского метрополитена, он также проводит полное медицинское сопровождение его сотрудников.

Постояльцам предлагается 235 однокомнатных (на одного и двух человек) и двухкомнатных (на двух человек) номеров. Комнаты небольшие, но светлые и аккуратные, мебель простая, часть оборудована для удобства людей с ограничениями. Предлагается трехразовое питание: общее, диетическое и для тех, кто не переносит глютен. В свободное время можно посетить песчаный пляж, бассейн, SPA-комплекс, парк с хвойными деревьями, спортзал, библиотеку, игровую комнату или концертный зал.

Специализируются здесь на профилактике профессиональных заболеваний. Предлагается большой перечень лечебных процедур: грязелечение, разнообразные ванны, лечебные души, крио-, магнито-, арома- и спелеотерапия, массаж, озокеритолечение, лечебная физкультура и прочие. Постояльцы могут получить лечение органов дыхания и слуха, кровообращения, пищеварения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата, синдрома хронической усталости и псориаза, есть также реабилитация после COVID-19, косметологическая программа и общеукрепляющий комплекс.

Цена 10-дневной путевки 40-60 тыс. рублей. Работает программа 20% кэшбэка и различные социальные программы, а работники Петербургского метро получают скидку до 90%. «Балтийский берег» подойдет тем, кто хочет получить максимальное количество процедур за минимальную стоимость.

Санаторий «Черная Речка»

«Черная Речка» – самый крупный в России центр кардиологической реабилитации, построенный еще в 1958 году. Хотя внешний вид здравницы оставляет желать лучшего, работающие здесь специалисты придерживаются мировых стандартов диагностики и лечения. Санаторий рассчитан на одновременное проживание 400 человек. Номера четырех категорий средние по размеру, обстановка недорогая, почти все оборудованы под людей с проблемами здоровья. Питание осуществляется 4 раза в сутки по четырем категориям: при болезнях сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, сахарном диабете и нарушениях обменных процессов. При необходимости, диетологи могут разработать индивидуальное меню.

Помимо основного направления, здесь также проводят лечение метаболического синдрома, остеохондроза, сахарного диабета и храпа, реабилитацию после COVID-19 и комплексную диагностику, есть программы, направленные на преодоление стресса, корректировку массы тела и общеоздоравливающего действия. Лечение включает медикаментозную и физиотерапию, реабилитацию, коррекцию факторов риска и образа жизни, изменение психологического статуса. Проводятся лекции на тему профилактики и лечения заболеваний, дыхательная и лечебная гимнастики, скандинавская ходьба и лыжные прогулки, есть зал с тренажерами.

Восстановительная программа на 10-дней обойдется в 68 тыс. рублей, по направлению предоставляются льготные условия, санаторий участвует в программе кэшбэка. Если есть серьезные проблемы с сердцем, то нужно ехать именно сюда на реабилитацию ¬– таково мнение представителей всех санаториев, которые мы объехали.

Пансионат Ветеранов науки РАН

Пансионат был построен в 1974 году в городе Пушкин для отдыха заслуженных деятелей науки, а в наши дни получил статус санаторно-курортного и реабилитационного центра. Здание требует хорошего ремонта. Здесь 80 небольших номеров (обычных и повышенной комфортности) с недорогой обстановкой. Часть оборудована для малоподвижных граждан. Питание трехразовое и учитывает различные диеты. Организовываются автобусные экскурсии по Екатерининскому и Александровскому дворцам, проводится концерты и киносеансы. В большой библиотеке хранятся научные работы бывших постояльцев. Есть собственная территория с парком и дорожками для скандинавской ходьбы. Договор с соседним отелем дает возможность посещать бассейн и SPA-зону.

Здесь специализируются на реабилитации после инсультов, травм, COVID-19 и заболеваний нервной системы, а также ведется уход за пожилыми и маломобильными гражданами. В штате работают врачи основных направлений, есть массаж, лечебная физкультура, разнообразные ванны, оксигенотерапия, гидромассаж, проводится лечение храпа. «Фишкой» пансионата является использование собакотерапии. В санатории проводят лабораторные тесты, делают УЗИ всех органов, осуществляют ежедневный мониторинг состояния здоровья, проводят беседы с психологом. Для желающих организован амбулаторный прием.

Цена за 10 суток пребывания составляет 36 - 85 тыс. рублей. Есть социальные скидки, а для работников РАН – бесплатные квоты. Пансионат хорошо подойдет для отдыха пожилым людям, тем кому требуется сиделка, а также тем, кто без ума от собак.

Санаторий «Белые ночи»

Еще один курорт Сестрецка, открытый в 1988 году на берегу Балтийского моря. Высокие стандарты комфорта и предлагаемых медицинских услуг быстро сделали его излюбленной здравницей многих советских руководителей. Состояние корпусов хорошее. Широкие коридоры обставлены различными растениями: постояльцы могут не только полюбоваться на цветы, но и сорвать ананас, лимон или фейхоа. Распорядок организован таким образом, чтобы исключить образование очередей.

Постояльцам предлагается 136 номеров на любой вкус: однокомнатные (одноместные и двухместные), двухкомнатные, трехкомнатные и даже четырехкомнатные люксы с дорогой мебелью и фарфором. Даже самые дешевые варианты очень просторные и имеют хорошую обстановку. В местном ресторане осуществляется заказное трехразовое питание: можно выбрать как диетические блюда, так и высококалорийные. В свободное время можно сходить на пляж, поплавать в панорамном бассейне, потренироваться в тренажерном зале, посетить мастер-класс, погулять по саду с сакурой, сыграть в настольные игры, почитать, посмотреть концерт или фильм. В штате также имеется собственный экскурсовод.

Главные направления работы – кардиология, неврология, ортопедия, косметология и диетология, есть программы реабилитации после COVID-19 и общего оздоровления. Для лечения применяются грязи с разных уголков Земли, ванны (водные, кислородные и углекислые), лечебные души, разные виды массажей (общий, лимфодренажный, антицеллюлитный, стоун и другие), лечебная физкультура, магнитотерапия, светолечение, электропроцедуры, карбокситерапия и многое другое. Особым ценителям предлагают винное обертывание.

Проживание с базовой 10-дневной программой обойдется в 65 тыс. рублей, а если хотите всего на максимум, то придется заплатить уже 200 тыс. рублей. Для постоянных гостей действует система скидок и программа кэшбэка. На наш взгляд, «Белые ночи» остается одним из лучших мест для отдыха в Северной столице, сочетающее комфортабельные номера, отличное питание, большое количество лечебных и расслабляющих процедур, а также правильно организованный досуг. На днях Законодательное собрание Петербурга одобрило приватизацию санатория, который будет выставлен на торги со стартовой ценой в 1.5 млрд рублей. Надеемся, что смена владельца никак не отразится на качестве услуг.

Реабилитационный центр «Спутник в Комарово»

Финальной точкой нашего путешествия стал высококлассный реабилитационный центр «Спутник в Комарово», открытый на базе геронтологического центра в 2018 году. Целевая аудитория – это люди, перенесшие серьезные заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, сложные переломы, онкологию, тяжелую форму COVID-19, попавшие в ДТП, а также имеющие когнитивные нарушения.

Под каждого больного составляется собственная программа восстановления, разрабатывается меню и даже адаптируется номер, а на каждого постояльца приходится по три медицинских специалиста. Всего тут 56 просторных одно- и двухкомнатных номеров, оборудованных для маломобильных и даже лежачих людей. Питание осуществляется пять раз в день.

Тут часто помогают людям, которым отказывают в других местах. За здоровьем каждого постояльца следит большой штат врачей-специалистов, проводятся занятия по лечебной физкультуре, массаж и физиотерапевтические процедуры. Эрготерапевт учит заново совершать элементарные для многих вещи: пользоваться вилкой и ложкой, одеваться и завязывать себе шнурки. Благодаря бассейну с регулируемым дном, удается проводить водные процедуры, независимо от состояния пациента. Для людей с когнитивными расстройствами проводится поддерживающая реабилитация, включающая медикаменты, психологическую помощь и транслингвальную нейростимуляцию. С постояльцами гуляют и рисуют, проводят мастер-классы и экскурсии, контролирует уровень тревоги.

10 дневное восстановление обойдется в 155-250 тыс. рублей в зависимости от тяжести пациента, если необходим просто уход, тогда стоимость снижается до 100-200 тыс. рублей, а проживание сопровождающего обойдется в 36 тыс. рублей. Если нужен обычный отдых, то лучше обратиться в другие курортные организации, а вот когда требуется серьезная реабилитация или помощь больным с когнитивными расстройствами, то «Спутник в Комарово» – это один из лучших вариантов.

Вывод

Как видим, для релаксации и восстановления здоровья в Санкт-Петербурге найдется много мест на любой вкус и кошелек. Размеренный и недорогой отдых ждет постояльцев пансионата Ветеранов науки РАН. Хотите максимум процедур за минимальные деньги – обращайтесь в «Балтийский берег». Нужен и комфорт, и лечение – добро пожаловать в «Сестрорецкий курорт». Оценить, как отдыхало советское руководство можно в санатории «Белые ночи». Реабилитацию после сердечно-сосудистых заболеваний лучше всего пройти в «Черной Речке». Для восстановления после других серьезных неприятностей, включая когнитивные нарушения, звоните в «Спутник в Комарово». Ну а для тех, кто привык жить по высшему разряду, будут чувствовать себя как дома в X-Clinic. Благодаря открытию новых туристических программ, теперь стало еще проще совместить медицинский туризм с посещением достопримечательностей Санкт-Петербурга.
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