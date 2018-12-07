Microsoft и функция распознавания лица

В июле президент Microsoft Брэд Смит опубликовал сообщение в блоге, в котором обсуждались некоторые проблемы и риски, связанные с технологией распознавания лиц и как его компания планирует их решать.

Он сказал, что Microsoft работает над разработкой набора руководящих принципов для управления разработкой собственной технологии, и на этой неделе он поделился тем, что это за принципы. В будущем компания будет разрабатывать и внедрять технологию распознавания лиц таким образом, чтобы «относиться ко всем людям справедливо», и она будет «документировать и четко сообщать о возможностях и ограничениях технологии распознавания лиц». Кроме того, Microsoft обязуется подтолкнуть своих клиентов к включению человеческого контроля при использовании технологии распознавания лиц таким образом, который может повлиять на людей «косвенным образом». Компания также будет запрещать незаконную дискриминацию в своих условиях обслуживания. Microsoft стремится собрать отзывы и предложения относительно своих принципов и планирует запустить их до конца марта 2019 года.