Mijia Photo Printer и его функции

2018-12-22, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Mijia Photo Printer; [74]
По размерам устройство сопоставимо с современным смартфоном. У принтера имеется лишь одна кнопка, с помощью которой он включается и выключается. Он позволяет печатать фотографии с разрешением 300 х 300 dpi, а размер снимка по диагонали равен 6 дюймам.Фотопринтер комплектуется набором фотобумаги, состоящим из 40 листов. В рознице такой набор стоит 8 с половиной долларов. Таким образом, один лист имеет цену примерно 20 центов.Это первое устройство для фотопечати, выпущенное под экологическим брендом Mijia.Стоимость составит 72 доллара.


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