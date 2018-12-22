Mijia Photo Printer и его функции

По размерам устройство сопоставимо с современным смартфоном. У принтера имеется лишь одна кнопка, с помощью которой он включается и выключается. Он позволяет печатать фотографии с разрешением 300 х 300 dpi, а размер снимка по диагонали равен 6 дюймам.Фотопринтер комплектуется набором фотобумаги, состоящим из 40 листов. В рознице такой набор стоит 8 с половиной долларов. Таким образом, один лист имеет цену примерно 20 центов.Это первое устройство для фотопечати, выпущенное под экологическим брендом Mijia.Стоимость составит 72 доллара.