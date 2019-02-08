Мини-дрон Skeye Nano 2 помещается в ладони

Самый маленький в мире квадрокоптер, Skeye Nano 2 Drone, имеет ширину всего четыре сантиметра и может летать на высоту до 50 метров. Устройство снабжено камерой в 2 МП и делает снимки с разрешением 1280 x 720.

Дрон SKEYE Nano 2 настолько маленький, что он легко уместится на ладони и весит всего 17 г. Но не позволяйте его размеру обмануть вас. Этот дрон, хоть и крошечный, полон функций, которые будут развлекать вашу семью.

В основе лежит 6-осевая система управления полетом с гироскопической чувствительностью, которая обеспечивает стабильный полет. Он способен выполнять акробатические трюки и оснащен светодиодным освещением, чтобы вы могли управлять им ночью.

Он работает от батареи, которая обеспечивает четыре минуты полета при полной зарядке. В комплект входит контроллер, USB-кабель для зарядки и 4 запасные лопасти. Цена $ 100.