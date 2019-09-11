"Мини-проявочная" Polaroid Lab проявит фотографию прямо с экрана смартфона

2019-09-11, Автор - Anna; Продукт - Polaroid Lab; [78]
Polaroid Originals представила свой первый принтер Polaroid Lab, позволяющий печатать фотографии, сделанные на вашем телефоне. Производитель настаивает, что новинка — это не просто фотопринтер, а скорее "миниатюрная темная комната", вовлекающая химические процессы для создания изображений.

В Polaroid Lab есть камера с тремя объективами, которая, по сути, "проявляет" снимок, отсканированный с экрана смартфона. Затем он оптимизирует изображение для пленки и распечатывает его. Принтер требует, чтобы у пользователей на телефоне было установлено приложение Polaroid Originals, из которого они могут работать с такими настройками, как экспозиция и коррекция цвета. Устройство заряжается через Micro USB, а Polaroid заявляет, что одного заряда должно хватить на месяц. В продажу "мини-проявочная" поступит 10 октября за $130. Аппарат совместим с айфонами на iOS 11 и выше, а также Android-устройствами не ниже 7-й версии.

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