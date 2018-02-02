Mобильный принтер XPRINT Pocket AR Photo от Xiaomi

Компания Xiaomi в марте планирует начать продажи любопытной новинки — мобильного принтера XPRINT Pocket AR Photo с технологий дополненной реальности. Эта новинка оборудована адаптером Bluetooth и модулем NFC для беспроводного обмена данными со смартфоном, фаблетом или планшетом. Гарантирована совместимость с устройствами под управлением операционных систем Android и iOS.

Принтер предназначен для печати фотографий. Размеры получаемых снимков составляют 86 × 54 мм, разрешение — 294 × 291 точку. Гаджет имеет размеры 133 × 80 × 27 мм и весит 237 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 650 мА·ч.

Устройство Xiaomi XPRINT Pocket AR Photo можно будет приобрести по ориентировочной цене 60–65 долларов США. Комплект бумаги для печати обойдётся в 6 долларов за 20 листов.