Модернизированная гарнитура дополненной реальности Microsoft HoloLens 2

Microsoft представила свою гарнитуру смешанной реальности следующего поколения - HoloLens 2.

HoloLens 2 имеет поле зрения, которое в два раза превышает предшественницу. Microsoft сравнивают этот скачок с переходом разрешения от 720p к 2K. Первые HoloLens имели относительно узкое диагональное поле зрения 34 °, что означало, что вы ограничивались просмотром объекта непосредственно перед собой. Более широкое поле зрения означает, что вы можете видеть больше виртуального мира, и у вас также есть большая свобода поворачивать голову и оглядываться. Кроме того, Microsoft заявляет, что, несмотря на более широкое поле зрения, ей удалось сохранить те же 47 пикселей на градус, что крайне важно для чтения 8-точечного шрифта на веб-сайте.

HoloLens 2 использует конструкцию из углеродного волокна и обладает улучшенным управлением температурой, поэтому он должен быть легче и удобнее. Компания добавила «инстинктивное взаимодействие». Это значит, что контролировать предметы смешанной реальности стало намного удобнее. К примеру, чтобы увеличить объект, достаточно зажать его края кулаками и раздвинуть руки, а любые кнопки теперь работают как обычные. К тому же устройство отслеживает движение глаз, что позволяет ПО адаптироваться к тому, куда смотрит пользователь.

HoloLens 2 построена на SoC Snapdragon 850 и оснащена голографическим процессорным модулем Holographic Processing Unit второго поколения. Также в конструкции устройства пять микрофонов, аккумулятор, обеспечивающий до трех часов работы, адаптер Wi-Fi и порт USB-C. Тем не менее, одна вещь не изменилась, HoloLens 2 по-прежнему нацелен на корпоративных клиентов, поэтому не надейтесь использовать это в своей гостиной. HoloLens 2 доступны для предзаказа по цене $ 3500 долларов.